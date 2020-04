Ein Rohrbruch hat einen größeren Teil des für den Verkehr in der Landeshauptstadt wichtigen Platzes vor dem Stuttgarter Hauptbahnhof unter Wasser gesetzt. Wegen des Schadens soll die Fahrbahn nun in eine Richtung vorerst gesperrt bleiben.

Nach Polizeiangaben war die Ursache für den Bruch am Montag zunächst nicht bekannt. Ein Taxifahrer hatte die Polizei am frühen Nachmittag alarmiert, da in der Schillerstraße in Fahrtrichtung Arnulf-Klett-Platz Wasser aus der Fahrbahn austrat. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich zu diesem Zeitpunkt die Fahrbahndecke bereits gehoben, außerdem stand die Fahrbahn unter Wasser.

Wassermassen auf der Straße wegen eines Wasserrohrbruchs am Stuttgarter Hauptbahnhof. Andreas Rosar

Wegen Wassermassen: Verkehrsbehinderungen rund um den Stuttgarter Hauptbahnhof

Wegen der vielen Wassermassen sperrten Polizeibeamte die Straße in beiden Richtungen, zudem musste eine örtliche Umleitung eingerichtet werden. Das zuständige Versorgungsunternehmen stellte das Wasser daraufhin vor Ort ab. Aufgrund der Unterspülung der Fahrbahn kam es in diesem Bereich zu Verkehrsbehinderungen.

#NetzeBW behebt derzeit #Wasserrohrbruch am Arnulf-Klett-Platz in #Stuttgart. Schaden ist offenbar an einer Feuerlöschleitung entstanden; deshalb keine Einschränkungen bei der Wasserversorgung von Haushalten und Betrieben. /h @StZ_NEWS @StN_Blaulicht Netze BW, Twitter, 6.4.2020, 16:53 Uhr

Straße bleibt in eine Richtung vorerst gesperrt

Am Abend war das Wasser zwar vollständig abgepumpt. Wie "Netze-BW" am Abend mitteilten sei der Schaden nach ersten Erkenntnissen offenbar an einer 20 Zentimeter dicken Feuerlöschleitung entstanden. Die vermutete Schadensstelle befindet sich auf der Fahrbahn gegenüber des Steigenberger Hotels. Wegen des Schadens müsse die Fahrbahn teilweise erneuert werden, sagte ein Polizeisprecher. Eine Aussage zur Ursache des Wasserrohrbruchs könne derzeit noch nicht gemacht werden. Auch wie lange die erheblich beschädigte Fahrbahn auf der Seite des Hauptbahnhofs gesperrt werden muss sei derzeit noch offen.