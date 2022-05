Wasserrohrbruch am Stuttgarter Kernerplatz

Im Bereich des Kernerplatzes im Stuttgarter Stadtteil Mitte ist am Mittwochnachmittag ein Wasserrohr gebrochen. Zahlreiche Häuser sind voraussichtlich für Stunden von der Wasserversorgung abgeschnitten. Wie ein Sprecher der für die Wasserleitungen zuständigen Netze BW mitteilte, ist die auf den Kernerplatz einmündende Landhausstraße gesperrt. Rund zwanzig Haushalte sind ohne Wasser. Das Wasserrohr, eine 15-Zentimeter-Leitung, ist offenbar unterhalb der Fahrbahn mitten in der Straße gebrochen. Zunächst müsse die Leitung abgestellt werden. Anschließend würde die Straße aufgegraben und das Rohr repariert. Das werde voraussichtlich bis in die späten Abendstunden dauern, so der Sprecher.