Wasserrohrbruch im Ludwigsburger Breuningerland

In einem Einkaufszentrum in Ludwigsburg hat es einen Wasserrohrbruch im Personal- und Warenzugang gegeben. Das Wasser lief auch in einzelne Geschäfte.

In einem Einkaufszentrum in Ludwigsburg hat es am Mittwochabend einen Wasserrohrbruch im abgetrennten Personal- und Warenzugang gegeben. In diesem Bereich finden derzeit Bauarbeiten für neue Verkaufsräume statt. Wie die Polizei mitteilte, habe das Wasser einen großen Bereich der Personal- und Warenwege und mehrere Rohbauflächen im ersten und zweiten Obergeschoss des Gebäudes überflutet. Außerdem sei das Wasser durch die Decke in die Verkaufsräume eines Kindermodengeschäfts und eines Drogeriemarkts im Erdgeschoss geflossen. Die Gipsfaserplatten der Ladendecken, einige Einrichtungsgegenstände, Waren und eine Kundentoilette seien durch das Wasser beschädigt worden, so die Polizei weiter. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 60.000 Euro geschätzt. Keine Verletzten durch Wasserrohrbruch Da das Einkaufszentrum und die dazugehörigen Geschäfte zum Zeitpunkt des Wasserrohrbruchs schon geschlossen waren, hat laut Polizeiangaben keine Gefahr für Besucher oder Angestellte bestanden. Auch die Handwerker im Gebäude seien unverletzt geblieben. Das Wasser wurde abgestellt - die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an und pumpte gemeinsam mit den Bauarbeitern das Wasser ab. Das Kindermodengeschäft und der Drogeriemarkt werden nach ersten Einschätzungen am Donnerstagmorgen nicht öffnen. Es könnte nicht ausgeschlossen werden, dass die Ladendecke herunterbreche, so die Polizei.