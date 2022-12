Straße in Stuttgart wegen Blitzeis gesperrt

Bis Weihnachten sind es nur noch wenige Tage. Viele erhoffen sich eine weiße Weihnacht - die in Deutschland insgesamt aber eher selten ist. Etwas winterlicher wird es aber in den kommenden Tagen. Mit wie viel Winter wir in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz rechnen können, hat SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich mit dem Meteorologen Clemens Steiner vom Deutschen Wetterdienst in Stuttgart besprochen.