Unbekannte Täter haben am Rande des Frühlingsfestes ein Boot der Wasserschutzpolizei Stuttgart beworfen und beschädigt. Die Polizei sucht nun nach drei männlichen Jugendlichen.

Drei unbekannte junge Männer sollen am Samstagnachmittag am Neckar auf Höhe des Cannstatter Wasens ein Boot der Wasserschutzpolizei Stuttgart attackiert und beschädigt haben. Das teilte die Polizei mit. Die Beamten waren auf dem Fluss unterwegs, um vom Wasser her das Geschehen auf dem Frühlingsfest zu überwachen.

Massiver Magnethefter trifft Boot der Polizei

Kurz vor 16 Uhr warfen die Täter einen Magnethefter aus Keramik mit einem Durchmesser von etwa sechs Zentimetern auf das Boot. Dabei ging eine Windschutzscheibe zu Bruch. Den Schaden an dem Boot schätzt die Polizei auf gut 2.000 Euro. Nach Befragungen von Passanten am nahen Berger Steg werden nun die drei junge Männer gesucht. Sie sollen sich nach dem Wurf zügig in Richtung Cannstatter Wasen entfernten haben.