Bisher deutlich mehr Besucher als erwartet, meldet das Frühlingsfest auf dem Cannstatter Wasen zur Halbzeit. Was außer dem guten Wetter aus Sicht der Veranstalter Besucher anlockt.

1,4 Millionen Menschen haben sich bislang beim 85. Stuttgarter Frühlingsfest auf dem Cannstatter Wasen amüsiert. "Das übertrifft unsere Erwartungen", so Andreas Kroll von der städtischen Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart. Auch nach den Osterferien und rund um den Feiertag am ersten Mai seien viele Menschen auf den Wasen gekommen. Das Fest werde auch außerhalb der Ferien von Familien mit Kindern besucht, so Kroll. "Ob Action, feiern oder gemütlich, jeder findet hier etwas Passendes und kann das Fest auf seine Art genießen", erklärte er den guten Zuspruch zur Halbzeit beim Frühlingsfest.

Kann die Wasserbahn an einem heißen Tag Abkühlung verschaffen? Lohnt es sich, die Neuheiten auf dem Frühlingsfest auszuprobieren? Und wie viele Maßkrüge kann eine Kellnerin tragen? Das und mehr in unserem Liveblog zum 85. Stuttgarter Frühlingsfest:

Laut Veranstalter zieht das Fest nicht nur Menschen aus der Region an. Auch internationale Gäste aus der Schweiz, Frankreich und den USA würden auf den Rummel kommen, heißt es. Die Mischung aus traditionellen und klassischen Fahrgeschäften sowie dem gastronomischen Angebot habe sich bewährt, so der Veranstalter.

Frühlingsfest Stuttgart: Gutes Wetter lockt viele Menschen auf den Wasen

Schon zum Start am Osterwochenende hatte die Sonne geschienen - "ein guter Auftakt", so die Veranstalter. Viele Sonnentage seither haben einen Wasenbesuch attraktiv gemacht: "Bei stabilem und weitestgehend trockenem Wetter wurde das Frühlingsfest zu einem konstanten Besuchermagnet", heißt es in einer Mitteilung. Mit besonderen Aktionen will man auch weiter Menschen auf das Fest locken. Am kommenden Mittwoch soll demnach ein Maskottchentreffen sein. Erwartet werden 20 flauschige Figuren, versprechen die Veranstalter. Das Frühlingsfest endet am 11. Mai mit einem Feuerwerk.