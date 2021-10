Immer mehr Waschbären in der Region Stuttgart

Auch in der Region Stuttgart gibt es immer mehr Waschbären. Die aus Nordamerika stammende invasive Art vermehrt sich stark. Die Tiere richten große Schäden an und werden bejagt.

Zuerst fand er sie richtig putzig. Paul Zimmermann aus Plochingen hörte eines Nachts Geräusche im Garten - und entdeckte eine fünfköpfige Waschbären-Familie. Den Tierchen gefiel es offenbar, sie blieben über Wochen. Schön war, dass der Garten plötzlich völlig schneckenfrei wurde. Was der Plochinger aber sonst über die Waschbären las, gefiel ihm nicht so gut.

Waschbären richten massive Schäden in der Natur an

Die Tiere können hervorragend klettern und plündern zum Beispiel Eichhörnchen-Kobel oder ganze Vogelnester, egal, ob darin Eier oder Küken sind. Sie fressen Feldhasen, Amphibien, Frösche oder Kröten. Außerdem sind viele verwurmt und verteilen Trichinen und andere Würmer im Garten. Deswegen werden Waschbären inzwischen gejagt, so der Plochinger Jagdpächter Alexander Gauland.

"Die Schäden gerade bezüglich der Vogelwelt sind massiv. Weil sie halt auch überall raufklettern können."

Gemeinsam mit seinem Kollegen Olaf Goetsch stellt der Jagdpächter Kastenfallen im Garten auf. Angelockt durch gut duftende Leckerbissen löst der Waschbär dann die Klappe der Lebendfalle aus. Auf diese Weise haben die beiden Männer in den vergangenen Wochen rund um Plochingen schon einige Tiere gefangen, die sie dann später töteten. Das ist nicht schön, aber laut den Experten unvermeidlich, um unsere heimischen Arten zu schützen.

In den 1930er-Jahren eingeschleppt

Experten schätzen, dass es in Deutschland mittlerweile mehrere hunderttausend Waschbären gibt. In Baden-Württemberg habe die Zahl in den letzten paar Jahren massiv zugenommen, sagt Alexander Gauland. Der Kleinbär ist in Nordamerika heimisch und kam in den 1930er-Jahren durch Pelztierzüchter zu uns. Die Tiere büchsten aus Pelztierfarmen aus und fanden sich in Europa dank ihrer Intelligenz und Anpassungsfähigkeit gut zurecht.