Abriss der Stuttgarter Schleyer-Halle für große Shows nötig?

Große Shows meiden die Stuttgarter Schleyer-Halle, weil die Decke über der Bühne zu niedrig ist. Bis Jahresende läuft eine Machbarkeitsstudie des Gemeinderats. Droht der Abriss?

Im Jahr 1983 war die Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle eröffnet worden. Ursprünglich sollte sie vor allem für Sport-Großveranstaltungen genutzt werden. Mehr und mehr wurde sie aber Bühne für große Rock-, Pop- und Klassikevents.

Mittlerweile kommen die ganz großen Stars aber nicht mehr nach Stuttgart. Für die Shows von Ed Sheeran oder Helene Fischer beispielsweise ist der Raum über der Bühne zu niedrig, so die Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart. Auch die Infrastruktur gilt vor allem im Bereich der Akustik und Logistik als veraltet.

Vor der Corona-Pandemie war in der Schleyer-Halle zum Beispiel regelmäßig die SWR1-Hitparade zu Gast. SWR Ronny Martin

Hanns-Martin-Schleyer-Halle: Renovierung oder Abriss und Neubau?

Bis zum Jahresende soll jetzt eine Machbarkeitsstudie zur Zukunft der Schleyer-Halle im Stuttgarter Gemeinderat vorliegen. Geprüft werden soll, ob sich die geringe Höhe der Halle verändern lässt. Viele halten das schon jetzt für unwahrscheinlich. In der Branche, aber auch im zuständigen Gremium, dem Stuttgarter Gemeinderat, mehren sich Stimmen, die einen Abriss und Neubau der Halle fordern.

Ob der Neubau weiter nach Hanns Martin Schleyer benannt werden wird, gilt dabei als fraglich. Zuletzt hatte das Linksbündnis im Stuttgarter Gemeinderat die Umbenennung wegen Schleyers Rolle im Dritten Reich gefordert. Der Sohn des von der RAF ermordeten Hanns Martin Schleyer, Jörg Schleyer, hatte das als "unerträgliche Geschichtsklitterung" bezeichnet.

Ganzes Stadtviertel im Neckarpark attraktiver machen

Eine neue Halle müsste ein "architektonisches Ausrufezeichen" werden, so der Stuttgarter SPD-Fraktionsvorsitzende Martin Körner. Fraktionsvorsitzender Andreas Winter von den Grünen ergänzte, man müsse auch die Konkurrenz großer Veranstaltungsarenen in anderen Städten in den Blick nehmen.

Paul Woog von dem Konzertveranstalter SKS Michael Russ schlägt vor, auch die Umgebung einer möglichen Halle mitzudenken. Wer zu einem Großereignis anreise, wolle nach einem Konzert gut essen gehen oder etwas erleben. Sein Vorschlag: Den ehemaligen Gaskessel auf der anderen Neckarseite zu einem Ort für Events umzubauen. Er könne sich beispielsweise dort Shows mit Virtual Reality vorstellen.