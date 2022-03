Die Polizei warnt aktuell vor Betrugsanrufen mit der Masche "Falsche Polizeibeamte". Am Donnerstagmorgen gaben sich insbesondere im Kreis Göppingen schon zehn Anrufer als Polizeibeamte aus und versuchten, die Angerufenen um ihr Erspartes zu bringen. Die Polizei bittet Betroffene, das Telefonat umgehend zu beenden und bei der 110 anzurufen. In der Vergangenheit hat es immer wieder Versuche in der Region gegeben, mit der Masche Geld zu ergaunern. In einigen Fällen hatten die Täter Erfolg.