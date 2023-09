Warntag in der Region Stuttgart: Nicht alle Orte nutzen Sirenen

Am Donnerstag kann es laut werden: Der bundesweite Warntag steht an. Behörden simulieren den Katastrophenfall. Manche Kommunen setzen auf Sirenen, anderswo tönen nur Smartphones.

Beim bundesweiten Warntag am Donnerstag setzt die Stadt Aichtal (Kreis Esslingen) auf neue Wege: In Zusammenarbeit mit dem Netzbetreiber Netze BW wurden dort Sirenen an Straßenlaternen installiert. Insgesamt zehn solcher Sirenen sind im Rahmen eines Pilotprojekts in allen Stadtteilen Aichtals platziert worden.

Aichtal: Probealarm an jedem Samstag

Bürgermeister Sebastian Kurz (Freie Wähler) plant, das städtische Warnsystem noch weiter auszubauen: „Wir haben festgestellt, dass wir doch noch die ein oder anderen Gebiete haben, wo wir die Bürger noch nicht sicher erreichen können.“ Das Warnsystem in Aichtal wurde schon umfassend erprobt: Seit Juli wird jeden ersten Samstag im Monat um 12 Uhr ein Probealarm durchgeführt. Dieser dient der Überprüfung der Sirenen und findet parallel zur monatlichen Probealarmierung der Feuerwehren im Landkreis Esslingen statt.

Sirenen auf Laternen sind flexibel einsetzbar

Zustande kam das Projekt durch eine Zusammenarbeit mit Netze BW, die die Sirenen kostenlos zur Verfügung gestellt haben. Ist der Probezeitraum der Sirenen abgelaufen, müsse die Stadt ungefähr zwei- bis dreitausend Euro pro Sirene investieren – laut Bürgermeister Kurz ein Betrag, der für die Kommune immer noch sehr günstig ist.

Der Vorteil durch die Eigeninitiative sei, dass die Gemeinde durch die Straßenlaternen eine bereits bestehende Infrastruktur nutzen kann. Außerdem lassen sich konkret auswählen, welche Sirenen einen Warnton senden und welche nicht. So kann in einer Bedrohungslage punktuell gewarnt werden und mit gesprochenen Durchsagen ergänzt werden, sagt Kurz.

Keine Sirenen in Stuttgart am Donnerstag

Während im Aichtal sozusagen die Laternen heulen, bleibt es diesen Donnerstag im nahen Stuttgart still. Der Sprecher der Feuerwehr Stuttgart, Daniel Anand, erklärt, dass die Bevölkerung der Landeshauptstadt in Gefahrenlagen trotzdem gut ausgestattet sei: Die Stadt nutze die gängigen Systeme wie den Rundfunk und das bundesweite modulare Warnsystem (Mowas). Letzteres sendet per sogenannten Cell Broadcast Mitteilungen an alle erreichbaren Smartphones im Alarmierungsgebiet. So können die Behörden flächendeckend über mögliche Katastrophenlagen informieren.

In Stuttgart werden am Donnerstag um 11 Uhr die Handys vibrieren. Sirenengeheul wird es indes nicht geben. IMAGO IMAGO / Jochen Tack

Lediglich bei regionalen Gefahren wie Gefahrgut-Austritten warne man direkt mit den Sirenen von Feuerwehrfahrzeugen die Menschen, so Anand. Trotzdem möchte man in Stuttgart zukünftig noch besser gerüstet sein. So plane man einen Ausbau der städtischen Sirenen. Dafür stünden schon finanzielle Planungsmittel zur Verfügung. Das Projekt solle bald ausgeschrieben werden. Bei der Umsetzung soll die Topografie der Stadt Stuttgart berücksichtigt werden.

Kommunen in der Region beteiligen sich unterschiedlich am Warntag

Das Engagement allgemein in der Region Stuttgart zum bundesweiten Warntag fällt von Kommune zu Kommune unterschiedlich aus. Im Kreis Ludwigsburg werden insgesamt rund hundert Sirenen zu hören sein, die auf den Dächern öffentlicher Gebäude montiert sind. In Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) dagegen gibt es keine fest installierten Sirenen mehr. Dort setzt man auf eine mobile Alarmierung durch Fahrzeuge.

Nicht überall in der Region Stuttart sind noch Sirenen auf den Dächern montiert, die am Alarmtag heulen können. IMAGO IMAGO / Hartenfelser

In einigen Stadtteilen Nürtingens (Kreis Esslingen) werden Lautsprecherdurchsagen zu hören sein, die durch die Fahrzeuge verschiedener Hilfsdienste ergänzt werden. Und in und um Leonberg (Kreis Böblingen) wird keine einzige Sirene zu hören sein.

So läuft der bundesweite Warntag am Donnerstag ab

Egal, ob Stadt oder ländlicher Raum: Um die technische Infrastruktur flächendeckend im bundesgebiet und somit auch in Baden-Württemberg zu testen, sendet das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) am Donnerstag um 11 Uhr einen Probealarm aus. Die Entwarnung soll um 11:45 Uhr folgen, Rückmeldungen zum bundesweiten Warntag können am Donnerstag ab 11 Uhr auf einer Website des BBK gegeben werden.