Live-Blog zu den Warnstreiks im Stuttgarter ÖPNV

Die Gewerkschaft ver.di ruft am Freitag Mitarbeitende der SSB in Stuttgart und des SVE in Esslingen zum Warnstreik auf. Busse und Bahnen bleiben dort in den Depots. Ein Überblick der Lage.

5:03 Uhr Freitag ist Streiktag - das kommt in der Region Stuttgart auf Euch zu Nun ist Freitag - und es ist Warnstreik: Der Öffentliche Nahverkehr - Stadtbahnen und Busse in Stuttgart und Esslingen - verkehren heute nur sehr vereinzelt. Was es zum heutigen Tag zu wissen gibt, erfahrt Ihr hier:

Vom frühen Freitagmorgen an wollen wir Euch in diesem Blog zum Warnstreik und zum Verkehr in der Region Stuttgart auf dem Laufenden halten. Mehrere SWR-Reporter werden dafür den Tag über unterwegs sein, das Geschehen beobachten, Eindrücke sammeln sowie Reaktionen der Akteure und der Betroffenen zusammentragen. Wer sich darüber hinaus über das Streikgeschehen informieren will, kann dafür die Homepages und Social-Media-Kanäle der Verkehrsbetriebe ansteuern, also der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) und des Stadtverkehrs Esslingen (SVE). Die Elektronische Fahrplanauskunft (EFA) des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart (VVS) sowie die App "VVS Mobil" liefert Informationen zu den Verbindungen. Zudem wird über viele Kanäle des SWR über das Streikgeschehen und die Verkehrslage in und um Stuttgart und Esslingen berichtet - egal ob Online, bei Social Media, im Radio oder im Fernsehen.

20:15 Uhr Ist die S-Bahn eine verlässliche Alternative am Streiktag? Neben den Regionalzügen bieten die S-Bahnen am Freitag die Möglichkeit, nach Stuttgart zu kommen. Derzeit häufen sich allerdings die technischen Störungen im Bereich der Stuttgarter S-Bahn-Stammstrecke: Am Mittwochabend gegen 19:30 Uhr hat eine Signalstörung im Bereich Bahnhof Schwabstraße den Verkehr ausgebremst. Mehrere S-Bahn-Linien fuhren am Abend nicht über den Tunnel der Stammstrecke, sondern oberirdisch auf der Trasse der Panorama-Bahn nach Stuttgart-Vaihingen. Kurz vor 22 Uhr war die Störung behoben. Am Donnerstagmorgen von 6:30 Uhr an gab es erneut eine Signalstörung im Bereich Schwabstraße. Der komplette S-Bahn-Verkehr war davon betroffen. Gegen 7:30 Uhr war die Störung behoben. Und ein drittes Mal innerhalb von 24 Stunden kam es dann um etwa 15 Uhr zu einer etwa einstündigen Signalstörung. Warum das S-Bahn-Netz so anfällig für Defekte ist, hat sich der SWR-Bahnexperte Frieder Kümmerer erklären lassen. Stuttgart Zu viel Verkehr bei zu wenig Investitionen Darum gibt es bei der S-Bahn Stuttgart so viele Probleme Störungen, Verspätungen, Zugausfälle - nichts neues bei der S-Bahn Stuttgart. Tatsächlich kann man im Stuttgarter Netz sehen, welche Probleme die Bahn in ganz Deutschland hat. 19:30 Uhr SWR Aktuell Baden-Württemberg SWR Fernsehen BW

18:44 Uhr Welche Alternativen zu Bus und Bahn gibt es? Klar, wer am Freitag genauso gut ins Büro oder in die Schule laufen oder radeln kann, den trifft der Warnstreik im ÖPNV weniger. Doch so kurze Wege hat nicht jeder. Wir haben uns nach Alternativen umgesehen: Taxi: Die Taxi-Zentrale Stuttgart rechnet für den Freitag mit mehr Fahrten als üblich. Die Zentrale ist am Freitag mit mehr Personen besetzt - zumindest besteht also Hoffnung durchzukommen.

Die Taxi-Zentrale Stuttgart rechnet für den Freitag mit mehr Fahrten als üblich. Die Zentrale ist am Freitag mit mehr Personen besetzt - zumindest besteht also Hoffnung durchzukommen. Leihauto: "Stadtmobil" meldet bisher eine normale Auslastung für Freitag. Es gebe nicht mehr oder weniger Reservierungen für morgen als sonst, teilte der Car-Sharing-Anbieter dem SWR mit. Man erwarte kein Chaos oder ausgebuchte Autos.

"Stadtmobil" meldet bisher eine normale Auslastung für Freitag. Es gebe nicht mehr oder weniger Reservierungen für morgen als sonst, teilte der Car-Sharing-Anbieter dem SWR mit. Man erwarte kein Chaos oder ausgebuchte Autos. Leihräder: Die Deutsche Bahn rechnet damit, dass die Leih-Fahrräder mehr als sonst genutzt werden. Dennoch zeigte sich ein Sprecher gegenüber dem SWR zuversichtlich: Die 1.500 Leih-Fahrräder würden dennoch ausreichen.

Die Deutsche Bahn rechnet damit, dass die Leih-Fahrräder mehr als sonst genutzt werden. Dennoch zeigte sich ein Sprecher gegenüber dem SWR zuversichtlich: Die 1.500 Leih-Fahrräder würden dennoch ausreichen. Eigenes Auto: Die integrierte Verkehrsleitzentrale macht schon heute über Vario-Tafeln auf den Warnstreik aufmerksam. Ihre Empfehlung ist klipp und klar: Lieber im Homeoffice bleiben oder gleich Urlaub nehmen, wenn möglich.

Die integrierte Verkehrsleitzentrale macht schon heute über Vario-Tafeln auf den Warnstreik aufmerksam. Ihre Empfehlung ist klipp und klar: Lieber im Homeoffice bleiben oder gleich Urlaub nehmen, wenn möglich. Fliegen: Nun gut, direkt einen Flieger zum Arbeitsplatz mieten, das wäre wohl doch etwas übertrieben. Aber: Wer am Freitag zum Flughafen Stuttgart möchte, der sollte mit der S-Bahn ans Ziel kommen. Dennoch ist an Streiktagen ratsam, den Terminal früher anzusteuern. Taxi in der Warteschlange: Die Taxi-Zentrale Stuttgart rechnet am Freitag mit großer Nachfrage. IMAGO Panama Pictures