Warnstreiks und Kundgebung bei der Sparda-Bank

Kunden von Sparda-Banken müssen in dieser Woche bundesweit mit streikbedingten Einschränkungen rechnen. In Baden-Württemberg hat die Gewerkschaft Verdi am Dienstag einen ganztägigen Warnstreik angekündigt. Aufgerufen dazu sind die Beschäftigten an allen Standorten in insgesamt 36 Filialen. In Stuttgart ist eine Kundgebung vor der Sparda-Bank am Hauptbahnhof geplant. Gestreikt werde in den Filialen und im Homeoffice, kündigte Verdi an. Hintergrund der Aktionen ist der aktuelle Tarifstreit. Die Gewerkschaft fordert unter anderem 3,5 Prozent mehr Geld. Verdi zufolge bietet die Bank ihren Beschäftigten nur eine Null-Runde an. Landesweit sind rund 700 Beschäftigte betroffen. Mitte Juli soll weiter verhandelt werden.