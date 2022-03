Die Gewerkschaft Verdi ruft am Montag zu ersten Warnstreiks in kommunalen Kitas auf, unter anderem in Esslingen und Geislingen an der Steige (Kreis Göppingen). In Geislingen sind nach Angaben eines Verdi-Sprechers zwölf kommunale Kitas von den Warnstreiks betroffen. Er rechnet damit, dass sich rund einhundert Beschäftigte beteiligen werden - neben Erzieherinnen und Erziehern auch Angestellte in der Sozialarbeit und der mobilen Jugendarbeit. Befristete Arbeitsniederlegungen soll es demnach auch in rund 40 Einrichtungen in Esslingen geben. Zu einer Kundgebung am Montagmittag werden rund 200 Teilnehmer erwartet. Der Streik soll den Druck bei den Tarifverhandlungen erhöhen, die am 21. März beginnen.