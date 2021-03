Warnstreiks bei Mercedes-Benz in Stuttgart-Untertürkheim

Tarifkonflikt Metallindustrie Warnstreiks bei Mercedes-Benz in Stuttgart-Untertürkheim

Die Warnstreiks im laufenden Tarifkonflikt der Metallindustrie dauern an. Beschäftigte im Mercedes-Benz-Werk Untertürkheim machten am Freitag in mehreren Schichten auf ihre Forderungen aufmerksam.