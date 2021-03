Die IG Metall Esslingen hat zu weiteren Warnstreiks aufgerufen. Damit will sie vor der vierten Verhandlungsrunde nächste Woche Druck aufbauen. Wie die Gewerkschaft mitteilte, sollen die Beschäftigten beim Drehmaschinenbauer Index in Deizisau die Frühschicht am Mittwoch früher beenden. Auch an den Index-Standorten in Esslingen wie in Reichenbach sowie beim Automatisierungsspezialisten Festo sollen die Schichten kürzer dauern. Weitere Aktionen sind für Donnerstag und Freitag angekündigt. In der laufenden Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie fordert die IG Metall unter anderem vier Prozent mehr Geld oder einen Zeitausgleich. Der Arbeitgeberverband Südwestmetall lehnt das kategorisch ab und verlangt, tarifliche Sonderregelungen zu streichen oder zu kürzen.