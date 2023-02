Vor allem Kitas bleiben in den Kreisen Böblingen und Rems-Murr zu

per Mail teilen

Die Gewerkschaft ver.di setzt ihre Warnstreiks im öffentlichen Dienst fort. Betroffen sind am Dienstag vor allem die Kreise Böblingen und Rems-Murr.

Da die bisherigen Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst ohne Ergebnis geblieben sind, hat der Bezirk Stuttgart der Gewerkschaft ver.di auch für Dienstag zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Betroffen sein werden in der Region Stuttgart vor allem der Landkreis Böblingen und der Rems-Murr-Kreis.

Der Warnstreik betrifft in Böblingen die gesamte Stadtverwaltung. Die meisten Kitas werden geschlossen bleiben. Bei Ämtern und anderen städtischen Einrichtungen kann es zu Einschränkungen kommen, wie die Stadt Böblingen mitteilte. Auch in Herrenberg und in Sindelfingen sind die meisten Kitas vom Warnstreik betroffen. Eltern können sich über den jeweils aktuellen Stand sowie Möglichkeiten zur Notbetreuung auf den Webseiten der Kommunen informieren, heißt es.

Rems-Murr-Kliniken werden bestreikt

Im Rems-Murr-Kreis soll an den Kliniken des Kreises gestreikt werden. Eine Notfallversorgung sei aber gewährleistet. In Böblingen und Waiblingen sind am Mittag Demonstrationen und Kundgebungen geplant. Hier kommt es zu örtlichen Umleitungen und kurzfristigen Straßensperrungen.

Einige Entsorgungszentren bleiben geschlossen

Ebenfalls vom Warnstreik betroffen ist die Abfallwirtschaft Rems-Murr. Wie der Betrieb mitteilte, bleiben am Dienstag die Entsorgungszentren in Kaisersbach, Schorndorf und Winnenden geschlossen. Die Mülltonnen würden aber wie geplant geleert, hieß es. Auch der Wertstoffhof in Waiblingen sei regulär geöffnet.

Bereits am vergangenen Dienstag waren die Beschäftigten der Abfallwirtschaft Stuttgart einem Aufruf zum Warnstreik gefolgt und hatten während des großen Faschingsumzugs durch die Stadt die Arbeit niedergelegt, so dass der Müll liegenblieb.