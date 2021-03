Mehr als 10.000 Mitarbeitende des Daimler-Konzerns in Sindelfingen (Kreis Böblingen) sind nach Angaben der Gewerkschaft IG Metall am Freitagmittag in einen Warnstreik getreten. Pünktlich um 5 vor 12 legten sie die Arbeit nieder. Sie wollen damit der Forderung nach 4 Prozent mehr Lohn Nachdruck verleihen. Wegen der Corona-Pandemie werde, so die IG Metall, auf größere Kundgebungen verzichtet.