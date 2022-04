Marburger Bund ruft zu Warnstreiks in kommunalen Kliniken in der Region Stuttgart auf

Der Marburger Bund hat für Donnerstag auch in der Region zu Warnstreiks in kommunalen Kliniken aufgerufen - unter anderem am Klinikum Stuttgart sowie in Esslingen, Göppingen, Ludwigsburg und Böblingen. Der Warnstreik der Krankenhausärzte sei eine Reaktion auf das Verhalten der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände, so die Gewerkschaft. Immer wenn es in den Tarifverhandlungen konkret geworden sei, habe die VKA eine mögliche Einigung blockiert. Der Marburger Bund fordert für die Ärzte unter anderem klare Grenzen für Nacht-, Wochenend-, und Feiertagsdienste sowie eine Erhöhung der Gehälter. Eine notfallmäßige Versorgung der Patienten sei sichergestellt, heißt es.