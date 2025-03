Durch die Warnstreiks liegt am Donnerstag der öffentliche Verkehr in Stuttgart fast komplett lahm. Auch in drei Landkreisen der Region wird gestreikt, vor allem Kitas bleiben zu.

Heute müssen vor allem Pendlerinnen und Pendler in Stuttgart wieder umdenken. Vor der nächsten Verhandlungsrunde im öffentlichen Dienst Ende der Woche erhöht die Gewerkschaft ver.di den Druck auf die Arbeitgeber. In Stuttgart ist ein zentraler Streiktag geplant. ver.di ruft Beschäftigte bei der Stadt Stuttgart und ihren Eigenbetrieben auf, die Arbeit niederzulegen. Das heißt, Busse und Bahnen der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) fahren nicht. Die Stuttgarter Abfallwirtschaft (AWS) wird bereits seit Mittwoch bestreikt.

Bei der SSB fährt am Donnerstag in Stuttgart fast nichts

Nicht nur Busse und Bahnen, auch die Seilbahn, die Zahnradbahn, der Zacke-Bus und der On-Demand-Service SSB Flex werden am Donnerstag nicht fahren, teilte die SSB mit . Zudem sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag keine SSB-Nachtbusse unterwegs. Auch der Kundenservice, die Fundstelle sowie Kundencenter bleiben zu.

Linien, die vom privaten Omnibusgewerbe bedient werden, fahren allerdings. Das sind die Linien 53, 54, 58, 60, 64, 66, 71, 73, 90 und 99. Nur die 91 wird wegen mangelnder Fahrzeugverfügbarkeit nicht bedient, hieß es von der SSB. Die versprach, dass mit Betriebsbeginn am Freitag alles wieder nach Fahrplan laufe. Die S-Bahnen fahren am Donnerstag ganz normal. Sie werden nicht von der SSB betrieben, sondern von der Deutschen Bahn.

Müll wird auch am Freitag nicht abgeholt

Auch am Freitag werde die Abfallwirtschaft in Stuttgart noch bestreikt, heißt es. Das heißt, dass zusätzlich zur Müllabfuhr auch Sperrmüll, Wertstoffhöfe, Kundenservice und öffentliche Toilettenanlagen betroffen sind. Nach dem Streik wird die AWS den zusätzlichen Abfall nach und nach abholen, so die Stadt Stuttgart. Stuttgarterinnen und Stuttgarter sollen in der Zwischenzeit ihren Abfall in reißfeste Säcke und Altpapier in Kartons neben ihre Behälter stellen.

Warnstreiks gehen auch in drei Landkreisen der Region weiter

Nicht nur in der Landeshauptstadt ruft ver.di zu Warnstreiks auf. Auch in den Kreisen Böblingen, Rems-Murr und Ludwigsburg werden am Donnerstag und Freitag Ämter, Kitas, Kfz-Zulassungsstellen und andere Behörden geschlossen bleiben, teilweise werde auch hier der Müll nicht abgeholt. Vom Ausstand betroffen sind erneut auch das Klinikum Stuttgart, der Klinikverbund Südwest, die RKH-Klinik Ludwigsburg und andere kommunale Krankenhäuser. Eine Notversorgung wird gewährleistet.

Das Jobcenter in Ludwigsburg ist an beiden Tagen nur mit Termin erreichbar, wie die Stadt Ludwigsburg mitteilt. Eltern von Kita-Kindern werden gebeten, sich per Internet oder vor Ort rechtzeitig zu informieren, teilweise wurde in den betroffenen Kommunen eine Notbetreuung eingerichtet.

Demonstration und Kundgebung in Stuttgart

Die Streikenden der Region sammeln sich laut ver.di am Donnerstag in Stuttgart zu einer Demonstration, bevor gegen Mittag eine Kundgebung mit ver.di-Bundesvorstand und Co-Verhandlungsführerin Christine Behle auf dem Schlossplatz stattfinden soll. Bei der Kundgebung zum regionalen Streiktag in der vergangenen Woche waren nach Angaben der ver.di-Bezirksgeschäftsführerin Sidar Carman etwas mehr als 2.000 Teilnehmende auf dem Schlossplatz zusammengekommen.

In den Kreisen Esslingen und Göppingen wurde bereits am Dienstag und am Mittwoch gestreikt. In Esslingen kam unter anderem der Nahverkehr fast komplett zum Erliegen, es fuhren auch keine Schulbusse.