Warnstreik am Flughafen Stuttgart: Passagiere müssen am Dienstag mehr Zeit einplanen

Am Flughafen Stuttgart ist am Dienstag mit erheblichen Beeinträchtigungen und Wartezeiten zu rechnen. Grund ist ein Warnstreik des Personals an den Sicherheitskontrollen.

Streik am Flughafen Stuttgart: Am Dienstag wird an den Passagierkontrollen die Arbeit niedergelegt. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Christoph Schmidt

Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten des Stuttgarter Flughafens in der Passagierkontrolle am Dienstag sowie in der Waren- und Personalkontrolle ab Montagabend zum Warnstreik aufgerufen. Gastronomie und Geschäfte sind bis Dienstagabend, 21:30 Uhr, betroffen. Die Passagierkontrolle soll vom frühen Dienstagmorgen bis 24 Uhr bestreikt werden. Hintergrund ist der Tarifkonflikt um eine bessere Bezahlung der Beschäftigten im Luftsicherheitsbereich. Der Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden wird ebenfalls bestreikt. Und auch wer seine Flugreise von den großen Flughäfen in München oder Frankfurt starten will, ist vom Streik betroffen. Auch hier wird mit Flugausfällen zu rechnen sein.

Flug rechtzeitig checken und mehr Zeit einplanen

Der Flughafen Stuttgart empfiehlt Passagieren, ihren Flugstatus am Dienstag schon vor der Fahrt zum Flughafen zu checken und mehr Zeit vor dem Abflug einzuplanen. Auf der Website des Flughafens werden die Wartezeiten an den Passagierkontrollen in allen Terminals angezeigt. Die Kontrolle im Terminal 1 ist nach Angaben des Flughafens derzeit geschlossen. Fluggäste können die Kontrollstelle im Terminal 3 benutzen. Außerdem wird geraten, möglichst wenig Handgepäck mitzunehmen.

Ver.di: Mindestens ein Euro pro Stunde mehr

Das Angebot der Arbeitgeber ist aus Sicht von ver.di unzureichend, weil es die Preisentwicklung nicht berücksichtige und Nullmonate vorsehe. "Die Arbeit der Luftsicherheitskräfte muss finanziell attraktiv bleiben, damit die dringend benötigten Fachkräfte gewonnen werden können", so ver.di-Verhandlungsführer Wolfgang Pieper in einer Pressemitteilung. Ver.di verhandelt bundesweit für etwa 25.000 Branchenbeschäftigte und fordert eine Lohnerhöhung von mindestens einem Euro pro Stunde.