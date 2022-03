Warnstreik in Postbank-Callcentern

Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di ruft heute zu Warnstreiks in allen Postbank-Callcentern in Baden-Württemberg auf. Laut Gewerkschaft kommen ab Montag weitere Bereiche der Postbank hinzu, betroffen sind dann alle Beschäftigten am Standort Stuttgart. Die zweite Verhandlungsrunde in den Tarifverhandlungen zwischen ver.di und der Postbank habe keine Annäherung gebracht. Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten der Deutsche Bank Tochter sechs Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 180 Euro mehr. Allein in Baden-Württemberg arbeiten rund 1.500 Menschen bei der Postbank. Noch ist unklar, welche Auswirkungen der Streik auf die Kundinnen und Kunden der Deutsche-Bank-Tochter hat.