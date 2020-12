Die Gewerkschaft Verdi will ihre Warnstreiks bei der Deutschen Post am Freitag fortsetzen. Unter anderem würden in Stuttgart-Bad Cannstatt und Fellbach die Briefzustellung und in Korntal-Münchingen und in Teilen von Stuttgart die Paketzustellung bestreikt, hieß es. Hintergrund sind die Tarifverhandlungen bei der Deutschen Post. Verdi fordert 5,5 Prozent mehr Geld.