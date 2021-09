Warnstreik mit Kundgebung beim Autozulieferer Lear

Die Beschäftigten der Lear Corporation Engineering in Sindelfingen fordern einen Tarifvertrag - deshalb hat die IG Metall die Mitarbeitenden am Dienstagnachmittag zu einem Warnstreik mit Kundgebung am Standort des Autozulieferers aufgerufen. Die rund 200 Beschäftigten fordern Verhandlungen über eine Tarifvertragsbindung. Laut IG Metall ist die Mehrzahl der deutschen Lear-Standorte mit insgesamt knapp 6.000 Beschäftigen tarifgebunden. Nur am Standort Sindelfingen verweigere sich das Management seit Monaten allen Gesprächen. Deshalb bleibe der Belegschaft nichts anderes übrig, als bereits zum dritten Mal im Warnstreik ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen. Bei Lear in Sindelfingen werden hochwertige Fahrzeugsitze für die regionalen Autohersteller entwickelt.