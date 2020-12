Beim Ausweichen vor einem Hasen ist ein Sportwagenfahrer zwischen Kirchheim am Neckar und Walheim (Kreis Ludwigsburg) verunglückt. Laut Polizei war der Sportwagen bei dem Ausweichmanöver ins Schlingern geraten und überfuhr eine Verkehrsinsel. Der Fahrer blieb bei dem Unfall am Dienstagabend unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro.