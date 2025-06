Seinen 800. Geburtstag feiert Geislingen-Waldhausen mit über 90 Strohpuppen. Die Landfrauen haben die Doppelgänger der Dorfbewohner gebastelt und locken damit Schaulustige an.

Geislingen-Waldhausen (Kreis Göppingen) hat etwa 250 Einwohner und seit kurzem über 90 Strohpuppen. Viele von ihnen haben Ähnlichkeit mit den Menschen, die hier leben. Die Strohpuppen sitzen an der Bushaltestelle rum, hocken in den Einfahrten oder sind an den Häusern in Waldhausen befestigt, zum Beispiel an der Regenrinne. Es gibt sowohl Kinderpuppen als auch große für die Erwachsenen. Das Ganze ist eine Idee zum 800. Jubiläum des Ortes.

Frauen in Trachten, Kuchenbäcker, Radfahrer - Spiegel des Dorflebens

Vor dem Café steht das Besitzerpaar mit einer großen Torte. An einem Giebel schwebt ein Skispringer, und zwei Kinder auf dem Dreirad wollen die Straße überqueren. Wie im echten Leben, nur sind alle aus Stroh. Manche Strohpuppen sind auch ganz schön makaber, so wie der verunglückte Radfahrer am Baum. Die meisten aber sitzen ganz friedlich in ihren Alltagssituationen und ziehen die Blicke auf sich. Mit oder ohne Gesicht aus Filz, je nach Laune der Bastlerinnen und Bastler. Autofahrer halten am Straßenrand und fotografieren, Wanderer und Radler würden Umwege machen, um sich die Strohpuppen anzuschauen, erzählen die Landfrauen, auf deren Initiative die Strohpuppen entstanden sind.

Schwarzer Humor ist auch dabei. Radfahrer aus Stroh in Waldhausen. SWR Magdalena Haupt

Die Idee der Landfrauen kommt an

Heike Danziger von den Landfrauen hatte die Idee für die Puppen. Sie kommt ursprünglich aus Thüringen, da hatte sie in einem Ort Strohpuppen gesehen. Am Anfang seien manche im Dorf noch skeptisch gewesen, aber als nach der ersten Bastelaktion Puppen fertig wurden, sei die Begeisterung gewachsen, sagt sie. Aus Haselnussstöcken, Stroh, Draht, Feinstrumpfhosen und alten Kleidern entstand eine Puppe nach der anderen. Inzwischen sind es über 90.

"Es ist schön zu sehen, dass man als Gemeinschaft im Dorf etwas gemeinsam macht, und dass so viele eine Freude daran haben."

Heike Danziger, Simone Kölle und Martina Kamner haben den Elektriker von Waldhausen nachgebaut. SWR Magdalena Haupt

Eine besondere Art Jubiläum zu feiern

Obwohl es keine lange Tradition des Strohpuppen-Baus in Geislingen-Waldhausen gibt, sind die Menschen zufrieden mit der Aktion zum Jubiläum. Der Ortsvorsteher, Edgar Glas, sagt, die Strohpuppen hätten das Dorfleben angekurbelt, weil so viele beim Bauen und Aufstellen mithelfen würden. Vom Schulkind bis zur Rentnerin. "Man sieht den Zusammenhalt. Und das ganze Dorf redet darüber", sagt Glas. Vor 800 Jahren wurde der Ort in einer Schrift des Klosters Elchingen erstmals erwähnt. Damals habe man begonnen, Buch zu führen, vermutlich sei das Dorf aber schon älter, so Edgar Glas. Die Strohpuppen würden Waldhausen von anderen Orten mit rundem Geburtstag unterscheiden.

"Viele Dörfer haben hier 700, 750, 800, aber keiner hat so Strohpuppen wie wir."

Die Strohpuppen sollen mindestens bis September stehen bleiben. Da gibt es einen Tag des offenen Dorfes, an dem Waldhausen viele Gäste erwartet. Die Hauptattraktion des Jubiläumsjahres sind aber die Strohpuppen, die jeden Tag rund um die Uhr zu sehen sind.