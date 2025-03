Ein Jugendlicher hat möglicherweise rund 50 Meter Waldfläche in Brand gesteckt. Die Feuerwehr löschte das sich schnell ausbreitende Feuer mit einer speziellen Technik.

Ein 15-Jähriger steht im Verdacht, am Donnerstagvormittag einen Waldbrand im Stadtteil Rohr in Stuttgart-Vaihingen verursacht zu haben. Gegen 10:50 Uhr bemerkten Zeugen laut Polizei in einem Waldstück im Bereich der Musberger Straße Rauch und Feuergeruch. Daraufhin alarmierten sie die Einsatzkräfte. Bei Ankunft mehrerer Löschzüge standen rund 50 Meter Waldfläche in Brand. Um den Flammen Herr zu werden, näherte sich die Feuerwehr von zwei Seiten. Durch diesen sogenannten "Zangenangriff" habe man das Feuer in zwei Stunden löschen können, so die Feuerwehr.

Jugendlicher soll Brandstifter sein

Im Rahmen der Ermittlungen nahm die Polizei vorläufig einen 15-Jährigen fest. Dieser habe sich in unmittelbarer Nähe zu dem Brand aufgehalten. Später habe man den Jugendlichen wieder seiner Mutter übergeben. Ob dieser das Feuer absichtlich oder aus Versehen verursacht haben soll, dazu ist bislang nichts bekannt.

Feuerwehr Stuttgart: Brände im März nicht unüblich

Ein Sprecher der Feuerwehr Stuttgart teilte mit, dass es durchaus nicht unüblich sei, dass es im März zu Waldbränden kommt. Dies hänge immer von der Witterung ab. Dem SWR sagte der Feuerwehr-Sprecher, dass in Stuttgart aber generell keine große Waldbrand-Gefahr bestehe. Das liege auch an der Zusammensetzung der Wälder rund um den Stuttgarter Kessel.

Die Feuerwehr Stuttgart sei jedenfalls auf Gefahren vorbereitet - unter anderem durch das sogenannte "Löschunterstützungsfahrzeug". Dieses Kettenraupen-Fahrzeug kann über eine spezielle Vorrichtung Löschwasser horizontal 80 Meter weit "auf Brände werfen".

Deutscher Wetterdienst: Hohe Waldbrand-Gefahr

Für Freitag hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in seinem sogenannten "Waldbrandgefahrenindex " in vielen Teilen Baden-Württembergs die zweithöchste Gefahrenstufe vorhergesagt. Die Skala geht von eins (sehr geringe Gefahr) bis fünf (sehr hohe Gefahr).

Die vierte Stufe entspricht einer hohen Gefahr. Auch für Stuttgart gilt noch eine hohe Waldbrandgefahr. Diese nimmt am Wochenende mit dem zu erwartetenden Regen wieder ab.