Während die verheerenden Brände auf der griechischen Insel Euböa weiter wüten, sind die Feuer nördlich von Athen inzwischen gelöscht. Eine Touristin aus Stuttgart berichtet von verbrannten Flächen und Rauchschwaden.

Bei Bränden nördlich von Athen stieg am Wochenende noch Rauch aus einem verbrannten Waldstück auf. Inzwischen sind die Feuer dort gelöscht. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Angelos Tzortzinis

Am Sonntag ist die Stuttgarterin Aline Seitz in der griechischen Hauptstadt Athen gelandet. Zunächst habe sie gar nichts gemerkt von den verheerenden Bränden, die in Griechenland wüten. "Abends hat dann aber der Wind gedreht und der Rauch zog nach Athen", berichtete sie im SWR. "Und das Licht war so komisch: Die Sonne hat sich orange-rötlich verfärbt."

Entspannte Athener, aber viele verbrannte Flächen entlang der Autobahn

Die Menschen gingen recht gelassen mit der Situation um. "Eigentlich hatten wir gedacht, dass wir unsere FFP2-Masken anziehen, aber dann waren wir die einzigen auf der Straße mit Maske." Aline Seitz hatte nicht den Eindruck, dass sich die Menschen einschränken wegen der Feuer. Am Montag fuhr sie allerdings auf der Autobahn zur Fähre auf die Insel Alonnisos. Unterwegs sah sie viele Flächen links und rechts der Autobahn, die verbrannt waren. Und sie hat die Rauchschwaden vom Auto aus gesehen.

Infos vom Auswärtigen Amt

Bevor sie in den Urlaub startete, hatte sich Aline Seitz auf der Homepage des Auswärtigen Amts über die Lage in Griechenland informiert. "Dort wird empfohlen, den Wetterbericht und die lokalen Nachrichten zu verfolgen", erzählte sie und lachte. "Das gestaltet sich natürlich ein bißchen schwierig in Griechenland." Sie hat sich online über die Feuer informiert. Und sie empfiehlt, im Zweifel vorher im Hotel anzurufen.

Vor der Wanderung beim Hotel informieren

Auf Alonnisos will Aline Seitz nun eine Woche Urlaub machen und dort auch wandern gehen. Angst habe sie nicht, dass dort etwas passieren könne. "Die Hoteliers sind wirklich supernett," sagte sie. Und dass sie sich bei ihnen informieren will, welche Orte sie meiden sollte, wenn sie wandern geht.