In Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) wird am Sonntag ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Einziger Kandidat ist der CDU-Politiker Sebastian Wolf. Amtsinhaber Andreas Hesky (Freie Wähler) tritt nicht wieder an. Wolf ist derzeit Erster Bürgermeister in der Großen Kreisstadt Ehingen im Alb-Donau-Kreis. Der 40-Jährige ist in Waiblingen geboren und aufgewachsen.