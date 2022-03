Großbrand in Entsorgungsunternehmen in Waiblingen

In einem Entsorgungsunternehmen in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) ist am frühen Mittwoch ein Brand ausgebrochen. Fenster und Türen sollen im weiteren Umkreis geschlossen bleiben.

Wie die Polizei auf SWR-Anfrage mitteilte, ist eine Lagerhalle komplett abgebrannt. Dort sei Papier gelagert gewesen. Durch die große Hitze seien auch mehrere Fahrzeuge neben der Halle beschädigt worden. Rauchsäule über Waiblingen: Der Brand in dem Entsorgungsunternehmen war in der Nacht kilometerweit zu sehen. picture alliance/dpa/SDMG | Kohls Feuerwehr: Brand in Waiblingen ist unter Kontrolle Der Brand war kurz vor drei Uhr in der Nacht gemeldet worden. Die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen. Die Waiblinger Feuerwehr schreibt auf Twitter, die Lage sei mittlerweile unter Kontrolle. Allerdings sollen Anwohnerinnen und Anwohner Fenster und Türen schließen sowie Lüftungen und Klimaanlagen abschalten. Bitte halten sie in dem betroffenen Bereich Fenster und Türen geschlossen. https://t.co/QTtJicEH0h Polizei geht von hohem Sachschaden aus Die Löscharbeiten sollen bis in die Morgenstunden andauern. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand. Warum es zu dem Brand kam, ist noch unbekannt. Auch die Höhe des Sachschadens kann bislang nur geschätzt werden. Die Polizei geht davon aus, dass der Schaden in Millionenhöhe liegt. Das Recyclingunternehmen beschäftigt insgesamt mehr als 600 Personen. Neben dem Hauptsitz in Waiblingen hat es 13 weitere Standorte in der Region Stuttgart.