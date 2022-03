Wahlbenachrichtungen für Bürgerentscheid sind verschickt

Bürgerinnen und Bürger in Weilheim an der Teck (Kreis Esslingen) entscheiden am 24. April über ein neues Gewerbegebiet - und damit auch über die geplante Ansiedlung eines Brennstoffzellen-Joint-Ventures. Die Vorbereitungen für den Bürgerentscheid sind angelaufen. So werden ab dem 25. März die Wahlbenachrichtigungen an die rund 8.100 Wahlberechtigten verschickt. Die Stadtverwaltung Weilheim geht von einer hohen Zahl an Briefwählern aus. Eine Informationsveranstaltung am 29. März zum geplanten Projekt werde auch im Internet übertragen, teilte die Stadt mit. Das Gewerbegebiet wird seit 2016 geplant. Neben Weilheimer Unternehmen will sich auch das Gemeinschaftsunternehmen Cellcentric von Daimler Truck und Volvo dort ansiedeln. Eine Bürgerinitiative ist dagegen.