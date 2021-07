Die Stadt Esslingen hat einen neuen Oberbürgermeister: Matthias Klopfer, der aktuelle OB von Schorndorf, konnte die Neuwahl am Sonntag mit 49,49 Prozent der Stimmen für sich entscheiden.

Die Stadt Esslingen bleibt in der Hand der SPD. Der 53-jährige Matthias Klopfer wird der neue Rathauschef. Bei der Neuwahl am Sonntag erhielt der 53-Jährige insgesamt 13.063 Stimmen und landete knapp vor CDU-Kandidat Daniel Töpfer. Bei der Neuwahl reichte eine einfach Mehrheit.

"Ich bin ein Oberbürgermeister für die ganze Stadt Esslingen"

Wahlkrimi durch knapp 300 Stimmen entschieden

In Esslingen zeichnete sich am Sonntagabend schnell ein enges Rennen zwischen dem SPD-Kandidaten Klopfer und CDU-Kandidat Töpfer ab. Die parteilos angetretene Gabriela Letzing erhielt nur wenige hundert Stimmen. Bei der ersten Wahl vor zwei Wochen lag Klopfer noch knapp hinter dem über zwanzig Jahre jüngeren Töpfer. Nachdem sich drei weitere Kandidierende zurückgezogen hatten, konnte Klopfer die Neuwahl nun mit nur 363 Stimmen Unterschied für sich entscheiden.

Im Esslinger Neckarforum und über einen Livestream konnte das Kopf-an-Kopf Rennen live mitverfolgt werden. SWR

Klopfer für Klimaschutz, bezahlbaren Wohnraum und Zusammenhalt

Der neu gewählte Oberbürgermeister Matthias Klopfer setzte im Wahlkampf unter anderem auf die Themen Kontinuität, Klimaschutz und Zusammenhalt. Konkret wolle er außerdem den Autoverkehr reduzieren und die Sperrstunde in ihrer aktuellen Form beibehalten, da die Innenstadtbewohner ein Recht auf Nachtruhe hätten, so Klopfer. Der 53-Jährige, der vom in den Ruhestand scheidenden OB Jürgen Ziegler empfohlen wurde, ist seit über 15 Jahren Oberbürgermeister in Schorndorf (Rems-Murr Kreis).

Erneut niedrige Wahlbeteiligung in Esslingen

Bei der ersten Oberbürgermeisterwahl vor zwei Wochen lag die Wahlbeteiligung bereits recht niedrig bei 41,2 Prozent. Bei der Neuwahl am Sonntag sind insgesamt nur 26.490 Menschen wählen gegangen. Damit ist die Wahlbeteiligung jetzt noch geringer und liegt bei 38,26 Prozent.