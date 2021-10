Waffenfund in Wohnung nach Schuss mit Gaspatrone

In einer Wohnung in Sindelfingen (Kreis Böblingen) hat die Polizei mehrere Waffen beschlagnahmt. Ein 40 Jahre alter Mann hatte am Montagabend den Rettungsdienst alarmiert, nachdem er offenbar in der Wohnung mit einer Schusswaffe eine Gaspatrone abfeuerte. Er leide unter Atemnot, gab der 40-Jährige an. Die Sanitäter entdeckten eine Waffe in der Wohnung und verständigten die Polizei. Vermutlich durch den Schuss mit der Gaspatrone traten auch bei einem Sanitäter und den Beamten Atembeschwerden auf, sie mussten zur Untersuchung ins Krankenhaus. Die Feuerwehr entnahm Luftproben und belüftete die Räume. Weil der alkoholisierte 40-Jährige zunehmend aggressiv wurde, kam er in eine psychiatrische Einrichtung. In der Wohnung wurden unter anderem die Schreckschusswaffe, eine Armbrust und eine Axt beschlagnahmt.