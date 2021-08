Ein Mann hat in Hemmingen (Kreis Ludwigsburg) rund 50 Waffen in seiner Wohnung gehortet. Der 55-Jährige wurde von der Polizei vorläufig festgenommen. Zeugen hatten den Mann am Dienstagabend dabei beobachtet, wie er aus einem Auto heraus mit einer Pistole in die Luft schoss. Der Mann sei dann in seiner Wohnung gestellt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Beamten hätten in der Wohnung knapp 50 verdächtige Gegenstände sichergestellt. Es handele sich um diverse Schusswaffen, Armbrüste, Bögen, Messer und passende Munition. Ob der 55-Jährige sie legal besaß, wird noch ermittelt. Laut Polizei befand sich der Mann offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation.