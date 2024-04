Eigentlich wollten sie nur Müll sammeln - aber am Ende machten Ehrenamtliche der Aktion "Die Stadt muss sauber werden" in Nürtingen einen brisanten Fund. Jetzt ermittelt die Polizei.

Der Discgolf- und Frisbeeclub (DFCN) in Nürtingen (Kreis Esslingen) hat bei einer öffentlichen Müllsammel-Aktion Mitte März zwei Revolver entdeckt. Das schreibt der Verein auf seiner Internetseite. Auch die Polizei hat dem SWR den Fund bestätigt. Doch woher kommen die Waffen?

Putzete in Nürtingen: gefundene Pistolen wohl sehr rostig

Bei der Putzete hatten die Ehrenamtlichen aus dem Discgolf- und Frisbeeclub, die Nürtinger Squirrels, auf dem Galgenberg in Nürtingen Müll zusammengeklaubt. Dafür suchten sie laut Verein den Park und das angrenzende Gelände ab. Dort stießen sie auf die zwei Revolver und Munition. Laut dem ersten Vorstand des DFCN, Markus Hybl, hätten die Waffen in einer Tüte gesteckt, von der nur ein Zipfel aus dem Boden ragte und an der ordentlich gezogen werden musste, bevor sie aus der Erde kam. Für Hybl fällt es in die Kategorie "Kuriosität" – eine der Sachen, die der Verein immer wieder aufräumt, wenn er so wie so in der Natur unterwegs ist oder bei Sammlungen ehrenamtlich hilft.

Kuriositäten werden bei den Müll-Sammlungen immer wieder gefunden. Seien es diesmal die Waffen, aber wir hatten auch schon Straßenleitplanken, die dort auch nichts verloren hatten.

Die Polizei wurde sofort informiert und nahm die Fundstücke an sich. Diese werden nun untersucht.

Polizei prüft Zusammenhang zur Schuss-Serie im Raum Stuttgart

Weil die Waffen wohl sehr rostig sind, geht die Polizei davon aus, dass die Revolver schon länger im Park lagen. Es geht außerdem um die Frage, ob die Waffen mit der Schuss-Serie im Raum Stuttgart zusammenhängen könnten. Dafür gibt es laut Polizei derzeit aber keinerlei Hinweise.

Einen ähnlichen Fund hatte Ende März auch ein Magnetangler in Stuttgart gemacht. Auch er zog bei einer Müllsammel-Aktion zufällig zwei Pistolen samt Munition aus dem Neckar. Auch in diesem Fall wird ein Zusammenhang zur Schuss-Serie geprüft.