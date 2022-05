Samstag: Kostenlos im VVS in Zone 1 mit Bus und Bahn fahren

Am kommenden Samstag (7. Mai) sind in Stuttgart Bus- und Bahnfahrten in der VVS-Zone 1 wieder kostenlos. Wer von außerhalb in die Zone fahren will, muss dementsprechend eine Zone weniger bezahlen. Der kostenlose Tag in Zone 1 steht im Zusammenhang mit dem Internationalen Trickfilm-Festival Stuttgart. Auch an anderen Tagen verlangt der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) für bestimmte Fahrten kein Geld, am 25. Juni wegen des Kinder- und Familienfestivals, am 17. September wegen der "Mobilitätswoche" und am 5. November wegen der langen Einkaufsnacht.