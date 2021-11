ÖPNV-Kunden erhalten Gutscheine für Stuttgarter Traditionsgeschäfte

Mit Beginn der Adventszeit sollen Kunden des öffentlichen Nahverkehrs in der Region mit Gutscheinen belohnt werden. An der Aktion beteiligen sich die S-Bahn Stuttgart, der Verkehrsverbund Stuttgart VVS, die City-Initiative Stuttgart und zehn Stuttgarter Traditionsgeschäfte. Die Aktion beginnt am 4. Dezember und endet am 11. Dezember, geht also von Samstag bis Samstag. Wer in diesem Zeitraum mit einem VVS-Ticket unterwegs ist, erhält bei den teilnehmenden Geschäften einen Rabatt von 10 Euro ab einem Einkaufswert von 50 Euro, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung vom Mittwoch. Kunden müssen vorher noch einen Gutschein von den Internetseiten des VVS oder der S-Bahn herunterladen, ausdrucken und mitbringen. Mit der Aktion solle die Verbindung von ÖPNV und lokalem Einkaufserlebnis gestärkt werden. S-Bahn und VVS stellen dafür insgesamt 150.000 Euro bereit.