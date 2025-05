Flexiblerer und attraktiverer Nahverkehr am Abend und in der Nacht: Der VVS bietet Kunden in Winnenden und im Schwäbischen Wald in einem Pilotprojekt Verbindungen auf Nachfrage an.

Auch am Abend oder in der Nacht per Nahverkehr heimkommen im ländlichen Raum: Das ermöglicht der VVS Rider den Fahrgästen in einigen Ecken der Region Stuttgart. Seit 2022 werden diese Konzepte punktuell aufgebaut. Ab Mai gibt es nun auch zwei dieser On-Demand-Angebote für den Rems-Murr-Kreis - zum einen für Winnenden samt der Berglen, zum anderen für den Schwäbischen Wald rund um Welzheim.

Projektleiter Frank Bodenhöfer vom Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) erklärt das Rider-Konzept:

Kein Aufpreis für Fahrten mit Minibus

Die Kunden können sich dabei per App oder am Telefon die Mitnahme mit einem der Minibusse buchen - für keinerlei Aufpreis, normale VVS-Tickets oder auch das Deutschlandticket reichen aus. Die Busse sammeln sie an nahe gelegenen Haltestellen auf und liefern sie an Haltestellen am Zielort ab. Dabei wird versucht, auch andere Fahrgäste abzuholen und an deren jeweiligen Ziele zu bringen. Bei beiden VVS-Rider-Abgeboten stehen auch barrierefreie Kleinbusse mit Rampen und Mitfahrmöglichkeiten für Rollstuhlfahrer bereit.

Mit diesen Kleinbussen werden in zwei Orten im Rems-Murr-Kreis die Fahrgäste des VVS-Rider abends und nachts an ihr Ziel gebracht. Einige Busse sind barrierefrei. VVS

Der VVS-Rider im Schwäbischen Wald steht Menschen in Welzheim, Kaisersbach und Alfdorf zur Verfügung - und zwar täglich von 18 bis 0:30 Uhr. Rund um Winnenden und sind eben neben Winnenden alle Ortschaften von Leutenbach und Berglen sowie der Remshaldener Teilort Buoch angeschlossen. Die Kleinbusse verkehren dort werktags zwischen 21:30 und 1:30 Uhr sowie in den Nächten auf Samstag, Sonntag und auf Feiertage sogar bis 6 Uhr in der Früh.

VVS-Rider: Pilotprojekte müssen sich erst bewähren

Auftraggeber für das Pilotprojekt, das nun erst mal zwei bis drei Jahre laufen soll, ist der Landkreis. Das Land Baden-Württemberg fördert die beiden VVS-Rider mit 1,5 Millionen Euro, so der beim VVS zuständige Projektleiter Frank Bodenhöfer: "In den kommenden zwei bis drei Jahren werden wir dann sehen, wie sich die Nachfrage entwickelt."

Andernorts habe man schon unterschiedliche Erfahrungen gemacht, erklärt Bodenhöfer: Die Bevölkerungen nutzen je nach Prägung der Region die Angebote besser oder zumindest zunächst zögerlicher. Den ersten VVS-Rider gab es 2022 in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen). Mittlerweile gibt es mit Winnenden und dem Schwäbischen Wald neun solcher On-Demand-Angebote. Mehr zum aktuellen Rider-Angebot und zu den technischen Details gibt es übrigens auf der VVS-Homepage .