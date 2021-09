Kreis Göppingen: Bahnen und Busse am Samstag kostenlos

per Mail teilen

Im Landkreis Göppingen können Bürgerinnen und Bürger am Samstag kostenlos den öffentlichen Nahverkehr nutzen - auf diese Weise soll die Vollintegration des Kreises in den Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) gefeiert werden. Seit Januar ist der Kreis Göppingen festes Mitglied im VVS. Wegen Corona musste bisher aber auf ein großes Fest dazu verzichtet werden, so der Tarifverbund. Das soll jetzt nachgeholt werden. Außerdem laden der Göppinger Landrat Wolff (Freie Wähler) und VVS-Geschäftsführer Stammler interessierte Fahrgäste zu einer gemeinsamen Wanderung ein. Auf dem Weg von Bad Boll nach Hattenhofen soll es kurze Vorträge zu verschiedenen ÖPNV-Themen im Landkreis Göppingen geben.