Umweltrechner des VVS zeigt CO2-Einsparpotential in der Region Stuttgart

Fahrgäste im öffentlichen Nahverkehr können sich jetzt über ihre CO2-Einsparung informieren - anhand eines neues Umweltrechners des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart (VVS). Der Umweltrechner zeigt, wie viel CO2 Fahrgäste einsparen, wenn sie ihr Auto stehen lassen. Daten für das interaktive Tool haben das Umweltbundesamt und der Auto Club Europa (ACE) zur Verfügung gestellt, teilte der VVS mit. Über eine Eingabemaske kann die Fahrtroute eingegeben werden. Der Umweltrechner zeigt den CO2-Ausstoß und die Kosten für die ausgewählte Strecke an - jeweils fürs Auto und den ÖPNV. Dabei kann beispielsweise auch die Größe des Autos ausgewählt werden. Mit dem Umweltrechner sehe man jetzt auf einen Blick, was man beim Umstieg spart, so der VVS.