Region Stuttgart: Corona-bedingte Fahrtausfälle bei der VVS

Corona führt zu hohen Krankheitsfällen beim Fahrpersonal der VVS. Deshalb fallen vermehrt ÖPNV-Verbindungen aus. Für die Teckbahn kursieren seit zwei Tagen Ersatzbusse.

An der Haltestelle stehen, und die Bahn oder der Bus kommt nicht. Das häuft sich aktuell im Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) wegen hoher Krankenzahlen beim Fahrpersonal. Immer wieder fallen Fahrten daher aus, auf manchen Strecken fahren Busse und Bahnen zeitweise in einem verdünnten Takt, bestätigte der Sprecher des Verkehrsverbunds VVS, Niklas Hetfleisch. Auch die Teckbahn ist davon betroffen: Anstelle der Bahn verkehren auf der Strecke zwischen Kirchheim und Oberlenningen seit zwei Tagen Ersatzbusse. Zwischen Kornwestheim und Untertürkheim entfällt die Regionalbahn RB11, in Böblingen kommt es zu Ausfällen auf der Buslinie 728.

Omnibusverkehr Göppingen: Ein Drittel der Belegschaft krank

Besonders viele Corona-bedingte Ausfälle gibt es beim regionalen Verkehrsverbund in Göppingen, dem Omnibusverkehr Göppingen (OVG). Dort hatte sich in der vergangenen Woche ein Drittel des Fahrpersonals krank gemeldet. Ein großer Teil der Busverbindungen musste daher gestrichen werden. Betroffen war davon auch der Schülerverkehr. Inzwischen habe sich die Situation etwas entspannt, berichtete Sebastian Hettwer, stellvertretender Leiter des Amts für Mobilität und Verkehrsinfrastruktur im Landratsamt Göppingen dem SWR. Noch seien etwa zehn Prozent der Belegschaft krank gemeldet, weshalb es auch weiterhin zu Ausfällen komme, so Hettwer. Aber die Situation entspanne sich von Tag zu Tag. Hettwer hofft darauf, dass die Busse zum Wochenende hin wieder normal verkehren werden.

Erst Informieren, dann fahren

Die VVS erfährt laut Pressesprecher Niklas Hetfleischmeist meist am Vorabend von den Krankheitsmeldungen. Die Fahrt werde aus dem Fahrplan genommen und eine automatisierte Störungsmeldung erscheine auf der VVS-Webseite. Daher bittet die VVS ihre Kunden, vor Fahrtantritt auf der Webseite zu überprüfen, ob ihre Fahrt tatsächlich stattfindet. Damit niemand an der Haltestelle stehen bleibt.