Von Sonntag an gilt im Nahverkehr in der Region Stuttgart ein neuer Fahrplan. Die Fahrgäste des VVS erwartet ein dichterer S-Bahn-Takt und eine neue Anbindung an den Flughafen.

Wer mit der S-Bahn zum Flughafen will, bekommt mit dem neuen Fahrplan des VVS ein verbessertes Angebot. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Tom Weller

Von Sonntag, 12. Dezember an gilt im der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) ein neuer Fahrplan. Die Auflistung der Änderungen füllen über 30 Seiten. Dabei überwiegen klar die Neuerungen, die für Fahrgäste und insbesondere Pendler Verbesserungen bringen.

Dichterer Takt bei der S-Bahn Stuttgart

Über eine bessere Anbindung per S-Bahn könne sich jene freuen, die aus dem Rems-Murr-Kreis auf die Fildern und insbesondere zum Flughafen oder zur Messe wollen – und umgekehrt. Die S-Bahn-Line 2 wird unter der Woche künftig zwischen 6 und 20.30 Uhr im 15-Minuten-Takt verkehren – die S3 endet dafür schon in Stuttgart-Vaihingen. Neu ist auch der 15-Minuten-Takt am Samstagnachmittag auf den S-Bahn-Strecken S1, S2, S3, S4, S5 und S6. Die Linien S1 und die S6 fahren weiterhin schon ab 8:30 Uhr am Samstagmorgen viertelstündlich.

Bauarbeiten im Sommer an der Stammstrecke

Das neue Angebot trüben könnte in den Sommermonaten die Bauarbeiten an der S-Bahn-Stammstrecke für das Projekt "Digitaler Knoten Stuttgart". Vom 30. Juli bis 11. September kommen auf die Fahrgäste Ersatzverkehre und andere Einschränkungen zu. Betroffen sein werden davon auch die Regionalzüge, einige Bahnen werden in dieser Zeit nicht den Hauptbahnhof ansteuern.

Mit der U6 zum Flughafen Stuttgart

Fahrgäste aus dem Stadtgebiet Stuttgart könne sich über eine zusätzliche Anbindung der Fildern freuen: Mit der Verlängerung der U-Bahn-Linie 6 vom Fasanenhof aus werden der Flughafen und die Landesmesse neben der S-Bahn künftig auch auf einem zweiten Schienenweg erreichbar sein. Zudem fährt vom Stuttgarter Schlossplatz der letzte Nachtbus der Linie N8 um 3.40 Uhr ab und erreicht den Flughafen um 4.18 Uhr – ein Angebot für Fluggäste, die schon früh abheben wollen.

Bessere Anbindung der Schönbuch-Gemeinden

Im Landkreis Böblingen werden vor allem im Schönbuch die Busanbindungen auf den veränderten S-Bahn-Takt angepasst, vor allem in Dettenhausen, Waldenbuch und Steinenbronn. Zudem wird auch die Anbindung an den Flughafen und die dort startenden Fernbusse verbessert. Auf der Schönbuchbahn von Dettenhausen nach Böblingen wird nach einem Probebetrieb nun dauerhaft ein 30-Minuten-Takt an Sonn- und Feiertagen eingeführt. Auf der Linie S60 zwischen Böblingen und Renningen gibt es künftig wie auf allen anderen S-Bahn-Linien an Wochenenden einen Nachtverkehr im Stundentakt.

Viele Haltestellen mit neuen Namen im Kreis Esslingen

Im Landkreis Esslingen müssen sich die Fahrgäste der Teckbahn-Linie ins Lenninger Tal im Sommer auf Ersatzverkehr einrichten: In der Ferienzeit wird die Trasse zwischen Oberlenningen und Kirchheim umfangreich saniert und ist somit komplett gesperrt. Zudem muss man sich vor allem im Esslinger Stadtgebiet auf insgesamt 26 neue Haltestellen-Namen einstellen – teilweise sind das nur marginale Änderungen, teilweise aber auch komplett neue Namen. Einige Orte auf den Fildern werden zudem per Bus direkt an den Flughafen angeschlossen.

Aus dem Kreis Göppingen elektrisch bis zum Bodensee

Im Landkreis Göppingen gibt es im Regionalbahn-Verkehr der Metropolexpress-Linie MEX16 in der Frühe eine Gelegenheit mehr, um nach Stuttgart einzupendeln, nämlich um 6.49 Uhr ab Geislingen. In Gegenrichtung fährt ein zusätzlicher Zug um 8.02 Uhr vom Hauptbahnhof Stuttgart aus durch das Filstal nach Ulm. Übrigens: Wer aus dem Neckar- und Filstal an den Bodensee möchte, der kann künftig die Vorzüge der elektrifizierten Südbahn genießen – so muss in Ulm nicht mehr die Lok getauscht werden und die Fahrzeit verkürzt sich.

Neue Express-S-Bahn im Kreis Ludwigsburg

Im Landkreis Ludwigsburg fährt die Strohgäubahn zwischen Korntal und Weissach im Tal samstags schon um 6 Uhr und sonntags um 7 Uhr, also jeweils eine Stunde früher. Zudem gibt es samstags einen 30-Minuten-Takt. Nach den Sommerferien vom 12. September an startet die neue Express-S-Bahn S62 zwischen Weil der Stadt und Zuffenhausen in den Hauptverkehrszeiten morgens und abends. Die Züge halten nur in Leonberg, Ditzingen, Weilimdorf und Korntal. Mittelfristig geplant ist, die Linie bis Stuttgart-Feuerbach zu verlängern.

Bessere Anbindung per Rems- und Murrbahn

Im Rems-Murr-Kreis werden die Regionalzug-Verbindungen gestärkt. Richtung Schwäbisch Gmünd und Aalen, also durch das Remstal, gibt es ein verbessertes Angebot gerade in den Randzeiten sowie am Wochenende und an Feiertagen. Auch über Backnang in Richtung Crailsheim gibt es am frühen Morgen eine weitere Verbindung in Fahrtrichtung Stuttgart. Die Murrbahn von Stuttgart über Backnang nach Schwäbisch Hall-Hessental bietet nun auch an Sonn- und Feiertagen einen 30-Minuten-Takt an. An Werktagen gibt es abends zudem vier weitere Verbindungen.