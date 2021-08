Ab dem 26. August wird in beiden Stuttgarter Wahlkreisen der Bundestagswahl 2021 die digitale Wahlhilfe "Voto" zur Verfügung stehen. In Kooperation mit dem Jugendrat Stuttgart wird "Voto" exklusiv für die Wahlkreise 258 und 259 ermöglicht. "Voto" ist eine digitale Wahlhilfe, mit der Bürgerinnen und Bürger ihre Meinung zu lokalen Themen mit Parteipositionen und Kandidierenden aus den beiden Wahlkreisen abgleichen können. So erhalten die Nutzerinnen und Nutzer Wahlvorschläge für die Erst- und Zweitstimme der Bundestagswahl. Ziel von "Voto" ist, die Wahl für junge Menschen leichter zu machen und sie zum Wählen zu motivieren, so die Entwickler.