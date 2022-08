Cannstatter Wasen: Die Fruchtsäule steht schon

Bald startet die Wasen-Gaudi. Sechs Wochen vor dem Fassanstich für das 175. Cannstatter Volksfest ist am Freitag die traditionsreiche Fruchtsäule aufgestellt worden.

Nach zweijähriger Corona-Pause gehen die Vorbereitungen für das Cannstatter Volksfest in Stuttgart in die heiße Phase. Das wichtige Symbol - die Fruchtsäule - steht seit Freitag auf dem Wasen.

Jetzt kann es bald losgehen mit dem Volksfest: Auf dem Cannstatter Wasen steht seit Freitag die Fruchtsäule. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Bernd Weißbrod

"Mit der Fruchtsäule ist das Wahrzeichen des größten und bedeutendsten Festes in Baden-Württemberg an seinen angestammten Platz zurückgekehrt", teilten die Veranstalter von in.Stuttgart mit. Die 26 Meter hohe und drei Tonnen schwere Säule wurde mit einem Kran aufgestellt und ist traditionell mit Getreidesorten und Früchten geschmückt. Sie dient unter anderem als Treffpunkt für die Besucher.

Säule steht für ein gutes Erntejahr

König Wilhelm I. stiftete die Säule im Jahr 1818 wegen des guten Erntejahres. Entworfen wurde sie von Hofbaumeister Nikolaus Friedrich von Thouret. Das heutige Modell entstand 1972 und wurde in Durchmesser, Höhe und Farbe der historischen Säule nachempfunden.

Auf dem Cannstatter Wasen soll nach Angaben von in.Stuttgart ohne Corona-Beschränkungen gefeiert werden. Das Volksfest gilt nach der Münchner Wiesn als das weltweit zweitgrößte Fest dieser Art. Vor Corona hatten die Veranstalter jedes Jahr rund 3,5 bis vier Millionen Besucher gezählt. Es war wegen der Pandemie in den vergangenen beiden Jahren abgesagt worden. Dieses Jahr soll das große Volksfest vom 23. September bis zum 9. Oktober stattfinden.

Parallel zum Wasen: Das Landwirtschaftliche Hauptfest

Auch das Landwirtschaftliche Hauptfest, das alle vier Jahre parallel zum Wasen stattfindet, ist 2022 wieder zu erleben. In diesem Jahr steht es unter dem Motto: "Landwirtschaft ERleben". Laut der Veranstaltungsgesellschaft in.stuttgart ist es die größte Fachmesse in Süddeutschland für Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft. Rund 650 Aussteller und Organisationen werden dazu erwartet. Das Landwirtschaftliche Hauptfest beginnt am 25. September und endet am 3. Oktober.