Nach den Krawallen in der Stuttgarter Innenstadt vergangenen Sonntag hat die Polizei deutlich verstärkte Präsenz angekündigt. Das Ziel: Die Vorfälle sollen sich auf keinen Fall wiederholen. Auch die Einzelhändler sind vorbereitet.

Ein vergleichbares Ereignis hat es bislang in Stuttgart noch nicht gegeben. Dutzende gewalttätige Gruppen verwüsteten vor rund einer Woche Teile der Stuttgarter Innenstadt und verletzten Polizeibeamte. Auf der als Shoppingmeile bekannten Königstraße und in weiteren Einkaufsstraßen wurden Schaufenster eingeschlagen und Läden geplündert. Die Einsatzkräfte wurden mit Flaschen und Steinen beworfen. Einsatzkräfte nannten die Lage zwischenzeitlich "völlig außer Kontrolle". Während die politische Aufarbeitung und die Täterermittlungen im Gange sind, bereitet sich die Stadt auf das Wochenende vor.

Dramatische Szenen in Stuttgart: Straßenschlachten und Plünderungen Gewalttätige Gruppen haben in der Nacht in Stuttgarts Innenstadt randaliert. Die Polizei musste aus dem ganzen Land Einsatzkräfte zusammenziehen, um die Lage unter Kontrolle zu bekommen.

Berittene Kräfte und Hunde

Die Leitlinie gab am Donnerstagabend die baden-württembergische Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz vor: "Das, was sich am letzten Wochenende ereignet hat, das wird sich in Stuttgart für uns so nicht wiederholen", sagte sie im SWR-Fernsehen.

Man werde mit einer deutlich erhöhten Zahl an Polizeikräften, teilweise beritten und mit Hunden unterwegs sein. "Wir werden sehr sichtbar sein," bekräftigte Hinz. Zwar war man bereits in den vergangenen Wochen mit "deutlich erhöhten Kräften" vor Ort, aber nicht mit einem Großaufgebot, wie es nun geplant ist. "Die Eskalation am vergangenen Wochenende hat niemand voraussehen können", bedauerte Hinz.

Polizeipräsidentin: "Krawallnacht wird sich so nicht wiederholen" "Das, was sich am letzten Wochenende ereignet hat, das wird sich in Stuttgart für uns so nicht wiederholen", sagte die Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz im SWR-Interview. Dazu würden an den kommenden Wochenenden deutlich mehr Polizisten, teilweise beritten und mit Hunden, unterwegs sein.

Im Notfall stehen auch Wasserwerfer bereit

Auch die Stuttgarter Polizei kündigte im SWR-Interview "erhöhte Präsenz" an. Sprecherin Monika Ackermann verwies dabei auch auf das gute Wetter, das eine volle Innenstadt mit sich brächte.

Die Ausmaße der "erhöhten Präsenz" lassen sich dabei recht plastisch verdeutlichen. Während an normalen Wochenendnächten rund 100 zusätzliche Beamte vor Ort sind und die Reviere unterstützen, sollen gleich mehrere Hundertschaften im Einsatz sein. Während die Streifenpolizisten die gewohnte Uniform tragen, sind die Hundertschaften mit spezieller Schutzkleidung und Helmen ausgestattet. Wasserwerfer werden zwar als "taktisches Einsatzmittel" vorgehalten, sollen aber nur im Notfall eingesetzt werden. Auch Plätze sollen nicht vorbeugend gesperrt werden, es gebe auch kein Alkoholverbot.

Kommunikation als stärkste Waffe

Falls die Stimmung kippen sollte, betonte die Polizeihauptkommissarin, dass man zunächst auf Gespräche setzen werde: "Unsere stärkste Waffe ist nach wie vor und auch, wenn wir da sehr oft kritische Stimmen gehört haben, die Kommunikation", so Ackermann. Geplant sei, es gar nicht zu einer Gruppendynamik mit mehreren hunderten Gewalttätern kommen zu lassen. "Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Betroffene in Kleingruppen von drei bis fünf Menschen noch für Kommunikation zugänglich sind."

Polizeibeamte sichern einen zerstörten Einsatzwagen.

Soziale Netzwerke im Blick

Weil auch Soziale Netzwerke bei der Mobilisierung am vergangenen Wochenende eine Rolle spielten, würden Cyberkriminalisten verschiedene Strömungen und Entwicklungen beobachten. "Wir haben auch eigene soziale Kanäle, wo wir immer wieder Hinweise bekommen", sagte Ackermann. Auch wenn man die Sozialen Medien nicht im Ganzen verteufeln dürfe, liege in ihnen eine Gefahr: "Sie sind ein Mittel für Gewalttäter sich zu inszenieren und möglichst viele Klicks zu bekommen."

Die Behörden planen auch mittelfristig, wie Landespolizeipräsidentin Hinz ergänzte. Man sei sich bewusst, dass es Brennpunkte in der Stadt gebe. "Es ist jetzt nicht so, dass wir sagte, bislang lebten in Stuttgart nur Engel und jetzt sind da auf einmal ein paar Querschläger dazwischen gekommen." Es werde jetzt ein Maßnahmenpaket mit der Stadt geschnürt, das Alkoholverbote, Videoüberwachung und die begleitende Sozialarbeit beinhalte.

Solche Mahnungen an potenzielle Randalierer hinterließen Einzelhändler.

Einzelhandel verstärkt private Sicherheitsdienste

Aufgerüstet haben auch die Geschäfte in der Innenstadt, wie Sabine Hagmann vom Handelsverband Baden-Württemberg sagte. Die Einzelhändler haben teilweise verstärkt private Sicherheitsdienste engagiert, die auch nachts patrouillieren werden. Auch die Videoüberwachung wurde erweitert. "Die Polizei hat uns darüber hinaus gebeten, über Nacht die Beleuchtung in den Schaufenstern anzulassen", so Hagmann. Dies solle eine Identifizierung von Gewalttätern erleichtern. Nicht geplant sei es, Glasscheiben mit Holzbrettern abzusichern. "Geschäfte zu verbarrikadieren würde nicht zum Stadtbild passen und trägt auch nicht zum Sicherheitsgefühl der Bevölkerung bei", warnt die Handelsverbandssprecherin. Insgesamt fühle man sich trotz der Vorkehrungen durch die Polizei geschützt.