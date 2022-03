Die Landkreise bereiten sich auch in der Region Stuttgart darauf vor, Flüchtende aus der Ukraine aufzunehmen. Liegenschaften und zahlreiche Angebote von Privatpersonen werden geprüft.

In den Landkreisen der Region Stuttgart wird aktuell eine wahre von Angeboten privater Unterkünfte gesichtet und geprüft. Bisher sind in Baden-Württemberg etwa 1.500 Flüchtende in den Erstaufnahmestellen untergebracht. Die allermeisten jedoch kommen zu Verwandten und Freunden. Da die Einreise ohne Visum möglich ist, werden die Flüchtenden nicht registriert.

"Wir spüren eine große Hilfsbereitschaft und Solidarität im Landkreis."

Alleine im Landkreis Esslingen liegen aktuell liegen mehr als 500 Angebote von Privatpersonen vor, die Unterkünfte anbieten. Die Privatangebote, so das Landratsamt, müssten nun alle geprüft und bearbeitet werden. Da die Aufnahmekapazitäten in den Landeserstaufnahmenstellen erhöht worden seien, rechnet der Kreis Esslingen in dieser Woche noch nicht mit Unterbringungen. In einem Eventhotel in Esslingen sind erste Flüchtlinge untergebracht, vier Frauen mit ihren Kindern.

Im Kreis Böblingen sind 73 Kinder aus einem Kinderheim in der Ukraine angekommen. Sie hatten es mit ihren Betreuerinnen über die Grenze nach Rumänien geschafft. Dort ließ sie der Kreis Böblingen kurzfristig abholen. Landkreis Böblingen, Pressestelle

Auch der Landkreis Böblingen prüft Angebote von Privatpersonen und geeignete Liegenschaften, die in Frage kommen, um Flüchtlinge aufzunehmen. Neben kreiseigenen Gebäuden kämen dafür Beherbergungsbetriebe oder andere Liegenschaften in Betracht. Der Kreis hat eine zentrale Anlaufstelle eingerichtet, an die sich Bürgerinnen und Bürger wenden können.

Kreis Böblingen: 73 Kinder aus Ukraine untergebracht

Ganz aktuell wurden im Landkreis Böblingen 73 ukrainische Kindern im Alter zwischen drei und 17 Jahren untergebracht. Es sind Kinder aus einem Kinderheim in der Ukraine, die es mit insgesamt vier Betreuerinnen über die Grenze nach Rumänien geschafft haben. Dort aber konnten sie längerfristig nicht bleiben. Der Hilferuf erreichte den Landkreis Böblingen, wo man sich kurzfristig entschied einzuspringen und die Abholung und Unterbringung der Kinder zu organisieren. "Eine tolle Kooperation mit dem Waldhaus Jugendhilfe, der Polizeischule und der Stadt Böblingen", lobte der Böblinger Landrat Roland Bernhard.

Rems-Murr-Kreis: 90 Plätze pro Monat

Auch der Rems-Murr-Kreis rechnet wie alle anderen Landkreise kurzfristig mit einem Bedarf an zusätzlichen Plätzen für Geflüchtete aus der Ukraine. Wichtig sei vor allem, dass weitere Kapazitäten in enger Abstimmung auf allen Ebenen (Land, Kreis, Kommunen) geschaffen würden. Aktuell sind in den Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises rund 90 Reserveplätze pro Monat eingeplant und vorhanden. Durch Zuweisungen in die Anschlussunterbringung bei den Städten und Gemeinden und die geplante Inbetriebnahme würden weitere Plätze in den Unterkünften geschaffen. Auch der Rems-Murr-Kreis hat eine zentrale Info-Seite eingerichtet zum Thema "Ukraine-Flüchtlinge".

Taskforce im Landkreis Göppingen

Auch der Landkreis Göppingen hat unter der Leitung von Herrn Landrat Wolff eine Taskforce eingerichtet. Ebenso wurde eine Hotline geschaltet und aktuelle Informationen werden auf einer Homepage veröffentlicht. Vorrangige Aufgabe sei es, sehr schnell die Kapazitäten in der vorläufigen Unterbringung zu erhöhen, sowie die Koordinierung und Vermittlung von privatem Wohnraum. Angebote von Privatpersonen können direkt unter www.wirhelfen-gp.de eingestellt werden.

Kreis Ludwigsburg sucht nach Unterbringungsmöglichkeiten

Der Landkreis Ludwigsburg sucht intensiv nach neuen Unterbringungskapazitäten. Dies gilt auch auch für die Kommunen im Kreis. Die Rahmenbedingungen zur Aufnahme Geflüchteter aus der Ukraine seien geklärt, allerdings müssen noch einige Details von Seiten des Bundes und des Landes festgelegt werden, so die Pressestelle. Kreisweit seien schon Flüchtlinge in den Kommunen angekommen und dort untergebracht worden. Bisher wisse man noch nicht, wie viele und wann Geflüchtete vom Land zugeteilt werden. Der Landkreis Ludwigsburg rechnet in den nächsten Tagen mit den ersten Zuweisungen.