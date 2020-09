Eine einsame Laube steht vor der "Alten Kanzlei" am Schillerplatz: Das Stuttgarter Weindorf wird in diesem Jahr wegen Corona nur gestreamt und dazu gibt's Weinpakete für zuhause. Ein Gespräch mit Weindorf-Chefin Bärbel Mohrmann.

SWR-Moderatorin Diana Hörger: Frau Mohrmann, wie wird das virtuelle Weindorf denn angenommen in diesem Jahr?

Mohrmann: Also, auf jeden Fall wird gestreamt und auch angestoßen. Das merken wir an den Kommentaren. Wir haben eine rege Beteiligung der Community, der Weindorf-Fangemeinde. Es ist wirklich toll, wie es angenommen wird. Und es macht auch richtig großen Spaß.

Das sieht man an den Kommentaren online. Oder gibt es auch Zahlen zu den Streamings?

Mohrmann: Es gibt Zahlen. Die ganz genauen habe ich noch nicht. Aber gestern haben sich bei der Weinprobe 2.500 Leute zugeschaltet. Das finde ich schon gut. Die haben nicht alle in ein Weinprobe-Paket gekauft. Aber man kann ja trotzdem Spaß haben an der Weinprobe und irgendetwas dazu trinken, was man so im Keller hat. Hauptsache, man hat Spaß und kann ein bisschen genießen.

...und lernt trotzdem ein bisschen was darüber, wie man Wein ordentlich verkostet - selbst wenn es dann der eigene Wein ist. Gibt es trotzdem noch Leute, die vorbeilaufen?

Mohrmann: Wir stehen ja direkt an der Bushaltestelle. Und jeder Zweite, der aus dem Bus aussteigt, sagt: 'Ach. Gibt es doch ein Stuttgarter Weindorf? Ist das die einzige Laube oder stehen auf dem Schillerplatz auch noch welche?' Und dann sage ich immer ganz klar: "Nein, es ist die einzige, das ist eine virtuelle Laube. Schalten Sie sich zu!" Und dann kommt die Frage: 'Ja, kriege ich bei Ihnen kein Viertele?' "Nein", sage ich dann. "Gehen Sie zur alten Kanzlei. Da kriegen sie ein Viertele." Also, es ist eine sehr kommunikative Geschichte. Wir sind unglaublich in Gesprächen, es ist toll, wie so eine Infobude.

Schön, dass es immer noch die Menschen anzieht. Und man sieht ja, dass das Interesse offenbar da ist, an einem Weindorf teilzunehmen. Nun gibt's dieses Jahr einen ganz anderen organisatorischen Aufwand. Macht das Probleme?

Mohrmann: Das ist ein bisschen ein wunder Punkt. Wir haben die letzten Tage massiv mit der Technik gekämpft. Des Internet in der Stadt ist sehr, sehr, sehr, sehr schwach. Wir sind schon zweimal komplett aus dem Stream gefallen, was natürlich dann die Menschen, die sich Weinpakete bestellen und eine Weinprobe machen wollen, mega ärgert. Die beschweren sich natürlich dann zu Recht. Wir haben jetzt durch die Firma, die uns die Technik gestellt hat, noch mal einen Verstärker gekriegt und super Unterstützung. Jetzt funktioniert es. Gestern lief es reibungslos. Und morgen beim SWR-Weindorf-Treff wäre es natürlich ganz schrecklich, wenn was schief gehen würde.

Ich bin da total optimistisch. Sie sprechen es schon an: Morgen geht es los mit dem Weindorf-Treff. Gibt es denn auch schon irgendwelche Leute, die gesagt haben: 'Ah ja, da schalte ich ein!'? Oder müssen wir uns einfach überraschen lassen, ob es auch gestreamt wird, ohne Weinpaket?

Mohrmann: Also ich bin mir sehr, sehr, sehr, sehr sicher, dass die Leute einschalten. Wir haben zwei tolle Moderatoren morgen, übermorgen eine tolle Moderatorin und einen tollen Moderator. Und wir haben tolle Gäste. Ich denke, das ist auf jeden Fall attraktiv. Die Leute schalten ein, es sind Ferien, die haben Zeit. Normalerweise wären sie auf dem Weindorf. Jetzt gucken sie es von zu Hause an.

Trotz der technischen Probleme und trotz des vielen Aufwands für die eine Laube und das Streaming im Netz: Sind Sie froh, dass Sie das gemacht haben mit dem virtuellen Weindorf?

Mohrmann: Jetzt bin ich sehr, sehr froh. Zwischendrin hatte ich Phasen, wo ich morgens aufgewacht bin und gedacht habe: Bist du eigentlich wahnsinnig? Warum machst du das? Du könntest doch eigentlich in Urlaub fahren. Aber nein! Wir sind nicht in Urlaub gefahren, wir sind da, und die Resonanz jetzt ist so positiv, dass es sich wirklich gelohnt hat.