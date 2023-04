Stuttgarter Studierende wollen selbstgebaute Hybridrakete ins Weltall schießen

per Mail teilen

Rund drei Jahre hat das studentische Team Hybrid Engine Development (HyEnD) der Uni Stuttgart seine Hybridrakete entwickelt. Jetzt steht der Start bevor.

Studierende der Luft- und Raumfahrttechnik an der Uni Stuttgart haben eine Hybridrakete gebaut. Jetzt steht ihr die Feuertaufe bevor. Sie soll am Dienstagmorgen vom Gelände der schwedischen Weltraumorganisation in Kiruna starten - abhängig ist das aber noch von den Wetterbedingungen.

Das Ziel sei es, mit diesem Hybrid-Raketen-Typ von knapp acht Metern Länge bis auf eine Höhe von mehr als 100 Kilometern zu fliegen, sagt Indira Keserovic, Teilnehmerin am HyEnD-Projekt. Damit wäre der Weltraum erreicht.

Was ist eine Hybridrakete? Das Triebwerk einer Hybridrakete stellt eine kostengünstigere und vielversprechende Alternative zu den bisher verwendeten Raketentriebwerken im kommerziellen Raumtransport dar. Es besteht aus einer Kombination aus Feststoff- und Flüssigraketentriebwerken. Zu den Vorteilen zählen, dass die Treibstoffkomponenten ungiftig sind, das Triebwerk bei Bedarf an- und abgeschaltet werden kann und eine geringere Explosionsgefahr besteht. Nachteile sind die geringere Antriebskraft und das langsame Abrennen des Brennstoffs. Aktuelle Forschungen zeigen jedoch, dass dies in Zukunft behoben werden könnte. In Deutschland wird seit den 1960er-Jahren wieder an Hybridraketen geforscht. 1974 wurde die erste deutsche Hybridrakete „Barbarella“ abgefeuert.

Studierende wollen eigenen Höhenrekord anpeilen

Im ersten Flug habe man erst einmal eine Höhe von mindestens 50 Kilometern angepeilt. Damit würden die Studierenden ihren eigenen Höhenrekord von 32 Kilometern aus dem Jahr 2016 überbieten. Im Vordergrund stehe die "Validierung" der Rakete. Man wolle testen, ob alles einwandfrei funktioniere, bevor ein neuer Rekord angestrebt werde.

Die vom HyEnd-Team entwickelten Hybrid-Rakete solle nach dem Jungfernflug zum Boden zurückkehren und könne, wenn alles nach Plan laufe, dann erneut starten. Man habe ein "zweistufiges Bergungssystem entwickelt. Das bedeutet: ab dem höchsten Punkt unseres Fluges wird erst ein Bremsschirm ausgeworfen, den meine Kollegen selbst genäht und entwickelt haben." Sobald dieser die Rakete auf eine sichere Geschwindigkeit abgebremst habe, öffne sich der Hauptschirm für eine hoffentlich sichere und sanfte Landung.