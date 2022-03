Unterwegs von Stuttgart in die Ukraine: Hinter Krakau wächst die Unsicherheit

Mit mehreren Transportern voller Hilfsgüter für die Kriegsgebiete in der Ukraine brechen Yevhenii Lesnyk und fünf Freunde zur Grenze auf. Der SWR begleitet ihn auf seiner Reise.

Yevhenii Lesnyk ist Ukrainer und 2013 nach Stuttgart gekommen. Als vergangene Woche der Krieg in seiner Heimat ausbrach, hatte er nur einen Gedanken: "Ich muss helfen." Schnell Transporter gemietet, allen Freunden davon erzählt und Sachspenden gesammelt. Mit fünf Freunden fährt er an die ukrainische Grenze. Auf der Fahrt begleitet ihn SWR-Reporter Martin Rottach.

Wohin mit der Lieferung?

Mittwoch, 21:00 Uhr

Je näher der Konvoi der Grenze kommt, desto größer wird die Unsicherheit. Wohin nur mit der ganzen Ladung? Die Lagerhalle zehn Kilometer vor der Grenze, an der eigentlich abgeladen werden sollte, ist schon von einem anderen Hilfstransport komplett blockiert, sagt Yevhenii plötzlich. Er habe gerade einen Anruf bekommen. "Da können wir anscheinend nicht hin." Die Überlegung steht im Raum, doch direkt zur Grenze zu fahren. Vielleicht sogar über die Grenze, um dort die Transporter zu leeren. Doch niemand scheint zu wissen, wie die Situation an der Grenze ist und was den Konvoi dort erwartet. Noch zwei Stunden laut Navigationsanzeige.

Einer der drei Transporter fährt durch das nächtliche Polen. Noch etwa zwei Stunden bis zur ukrainischen Grenze. SWR Martin Rottach

Das Ziel ist nah - und die Fahrzeuge fahren am Anschlag

Mittwoch, 19:30 Uhr

Noch etwa drei Stunden rechnen die Fahrer bis zur ukrainischen Grenze. Sie sind jetzt bei Katowice. Immer weiter fährt der Konvoi durch das nächtliche Polen. Die sechs Ukrainer sind ständig in Kontakt mit Freundinnen und Freunden, Helfern und Verwandten. Wie geht es Ihnen in der Ukraine? Wie läuft parallel die Organisation der nächsten Hilfstransporte in Stuttgart? Alle sind ständig am Telefonieren. Und 13 Stunden Fahrt machen sich bemerkbar. Immer öfter müssen die Transporter halten, muss der Reifendruck geprüft, die Ladung erneut gesichert werden. Die Fahrzeuge - sie sind bis zum Anschlag gefüllt. Eines bleibt seit Fahrtbeginn unverändert: die Entschlossenheit der sechs Ukrainer. Sie wollen mit allen Mitteln ihrem Land helfen.

SWR-Reporter Martin Rottach berichtet live in SWR Aktuell vom Hilfskonvoi:

Noch vier Stunden bis zur ukrainischen Grenze - und dann?

Mittwoch, 17:45 Uhr

Die Landschaft fliegt am Fenster vorbei. Noch etwa vier Stunden bis zur polnisch-ukrainischen Grenze. Der Konvoi befindet sich irgendwo zwischen Breslau und Katowice. Die Dämmerung hat eingesetzt. Das Smartphone von Yevhenii ist nahezu ununterbrochen im Einsatz. Immer wieder wird er angerufen, immer wieder ruft er seine Freunde an. Es geht um die Organisation: wie wird das Material übergeben - und vor allem wo? Das scheint inzwischen geklärt zu sein. Zehn Kilometer vor der Grenze haben Freunde von Yevhenii ein Lager aufgetrieben. Dort wird in der Nacht alles abgeladen. Auch Andrej will sich dann dort von dem Konvoi trennen und seinen eigenen Weg zur und über die Grenze suchen.

SWR-Reporter Martin Rottach berichtet live in SWR Aktuell vom Hilfskonvoi:

Die Hilfsware soll erst morgen von Yevheniis Freunden an den ukrainischen Konvoi übergeben werden. Noch in der Nacht will Yevhenii ukrainische Flüchtlinge aufnehmen und direkt zurück nach Deutschland fahren. Erst am Mittag hat ihn ein Freund aus der Ukraine angerufen. Unter Tränen hat er ihn gebeten, irgendwie seine Frau, ihre Schwester und ihre Kinder mit nach Deutschland zu nehmen. Doch die sind noch mitten in der Ukraine. Ob sie es überhaupt so schnell an die Grenze schaffen, ist völlig unklar.

"Ich will für mein Land kämpfen"

Mittwoch, 16:00 Uhr

Ein erstes wichtiges Etappenziel ist geschafft. Der Konvoi ist in Polen. Die nächste Landesgrenze ist dann die ukrainische Grenze. Einer wird sich dort dann von seinen ukrainischen Freunden trennen: der 23-jährige Andrej. Er hat beschlossen, weiter in die Ukraine zu Reisen. "Ich war eigentlich nach meinem Studium gerade im Praktikum in Deutschland. Das habe ich dann abgebrochen, um in der Ukraine für mein Land zu kämpfen." Für die Familie und für die Unabhängigkeit der Ukraine, so Andrej. Er wirkt ruhig und entspannt, aber in den Augen in seinem noch jugendlichen Gesicht funkelt die Entschlossenheit. "Natürlich habe ich ein bisschen Angst. Nur ein Dummer hat keine Angst. Aber wir sind mutig, und wir sind stark." Er glaube an die Stärke der Ukraine und an den Sieg. Eine Ausbildung zum Kämpfen habe er nicht. Aber in seinem sechsten Lebensjahr habe er bereits zu Hause in der Ukraine gelernt, wie man Granaten wirft. "Das wissen alle bei uns", sagt Andrej. Der Konvoi fährt weiter. Und je näher der Konvoi der Grenze kommt, desto näher kommt auch Andrej seinem Ziel.

Andrej hat am Morgen vor der Abfahrt in Stuttgart bereits von seinen Plänen erzählt (Serzhio hat für uns Andrejs Aussagen übersetzt):

Mit den Gedanken immer in der Ukraine

Mittwoch, 13:00 Uhr

Kurz vor Dresden dann Stau. Es geht nur langsam voran. Auch das Treffen mit den spanischen Hilfstransportern hat die Gedanken wieder in die Ukraine gelenkt. "Ich habe einen Bruder", fängt Serzhio an zu erzählen, "der ist als Kind nach Russland umgezogen". Er könne doch nichts dafür, dass er in der Ukraine geboren wurde und jetzt in Russland lebt. "Soll er jetzt auf mich schießen? Soll ich auf ihn schießen?" Serzhios Stimme ist brüchig. Die beiden Brüder sind zusammen aufgewachsen, haben zusammen gespielt.

Andrej (links) und Serzhio (rechts) machen eine kurze Pause, bevor es weiter geht in die Ukraine. Serzhio ist mit den Gedanken sowohl bei seiner Familie in der Ukraine, wie auch bei seinem Bruder, der in Russland lebt. SWR

Jetzt stehen ihre Heimatländer gegeneinander im Krieg. "Wir können das nicht begreifen", sagt Serzhio, "die Uhren in den Köpfen ticken nicht mehr sauber. Auf jeden Fall läuft etwas falsch." Das Navi zeigt noch acht Stunden an bis zur polnisch-ukrainischen Grenze.

SWR-Reporter Martin Rottach berichtet von der Fahrt des Hilfskonvois.

Zufälliges Treffen mit Ukraine-Transportern aus Spanien

Mittwoch, 10:45 Uhr

Kurze Pause, irgendwo zwischen Nürnberg und Dresden auf einem Autohof. Seit vier Stunden sind die sechs Ukrainer jetzt durchgefahren. Zeit, einmal frische Luft zu schnappen und sich die Beine zu vertreten, und die drei Fahrzeuge zu tanken. Sie merken, dass sie nicht allein sind: Zwei weitere Transporter parken auf dem Autohof. Ebenfalls Ukrainer, sie kommen aus Spanien und sind die Nacht durchgefahren. Sie haben das gleiche Ziel. Wie die Situation nachher an der Grenze sein wird, weiß keiner. Gleichzeitig bleibt die Lage in der Ukraine angespannt. "Ich will einfach nur dorthin, meiner Familie und meiner Heimat beistehen", sagt Andrej, der Kämpfer. Er spricht nur ukrainisch, aber Serzhio übersetzt für ihn. Noch neun Stunden bis zur Grenze.

Türen zu und Abfahrt - es geht los

Mittwoch, 7:00 Uhr

Es ist noch dunkel, als sich die sechs Ukrainer an den Wagen treffen. Bei zwei weiteren Fahrern ist spontan was dazwischen gekommen, aber drei der ursprünglich fünf Transporter sind jetzt abfahrbereit. Einen der Transporter fährt der 38-jährige Organisator Yevhenii Lesnyk selbst. Dann ist da noch Serzhio Sternberg, 40 Jahre alt. Er lebt seit 2010 in Deutschland, hat hier aber keine Verwandten. "Alle drüben in der Ukraine", sagt er. Auch Andrej ist dabei. Er ist 23 Jahre alt, hat hier studiert und ist seit drei Monaten im Praktikum. Jetzt fährt er Hilfsgüter an die Grenze und will dann selbst zum Kämpfen in die Ukraine weiterfahren.

SWR-Reporter Martin Rottach berichtet in SWR4 BW vom Aufbruch der Transporter.

Der Konvoi setzt sich in Bewegung. Keiner der Fahrer hat besonders viel geschlafen. Eine gewisse Aufregung vor dem, was man vorhat, liegt in der Luft. Doch der Blick in die Gesichter der Fahrer zeigt vor allem eins: Entschlossenheit. Der Konvoi fährt auf die A81. Es geht in Richtung Norden. Erst mal nach Dresden. Gegen 7 Uhr geht die Sonne auf, der Konvoi passiert das Kreuz Weinsberg bei Heilbronn.

Der Abend davor: Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Dienstag, 18:00 Uhr

Eines wird schnell auf dem Sammelplatz in Stuttgart-Bad Cannstatt klar: Es sind viele Sachspenden in zwei Tagen zusammen gekommen. So viel, dass Yevhenii und seine Freunde eine Lagerhalle anmieten mussten. Im ersten Transport werden sie nicht alles mitnehmen können. Mit fünf Transportern will er morgen Früh um sechs Uhr aufbrechen. Woher er die Transporter hat? "Gemietet" kommt nur knapp zurück. Geld spielt für ihn aktuell keine große Rolle. Hauptsache helfen. Die WhatsApp-Gruppe, in der er seit Samstag zu Spenden aufruft, hält nicht still.

Yevhenii Lesnyk lebt seit 2012 in Stuttgart. Jetzt will er seinem Land helfen. SWR Frieder Kümmerer

Ununterbrochen kommen Fragen, wo man was abliefern kann. Immer wieder halten Autos und öffnen den Kofferraum, der voll mit Taschen und Kisten ist. Viele sind selbst Ukrainer, aber nicht nur. Manche kommen, weil sie in der Stadtbahn zufällig von der Aktion gehört haben. In den Transportern ist alles Mögliche: Essen, Konserven, Butter und Margarine, Kleidung, Medikamente. Alles was die Spender kriegen konnten. Doch Yevhenii nimmt nicht nur Kisten mit.

"Ein paar Jungs haben sich gemeldet, sie wollen als Kämpfer zurück in die Ukraine. Die nehme ich mit."

Die Route steht auch schon fest. Wenn alles klappt, soll es erst nach Dresden gehen, von dort dann nach Polen. Über Krakau und Rszezow dann bis an die Grenze. Mit etwa 14 Stunden Fahrt rechnet Yevhenii. "Ich habe die Strecke auch schon in 10 Stunden geschafft", sagt er verschmitzt grinsend. "Aber da bin ich nicht solche Transporter gefahren." Dort sollen die Pakete aus den Sprintern in bereits wartende Lkws umgeladen werden, die die Hilfsgüter dann weiter in die Kriegsgebiete in der Ukraine bringen.