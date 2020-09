In Stuttgart ist ein 34-jähriger Mann von seinem früheren Chef und mehreren Ex-Kollegen verprügelt worden. Das hat die Polizei mitgeteilt. Der Mann hatte sich am Dienstagabend mit seinem früheren Chef treffen wollen, um über Lohnrückstände zu sprechen, hieß es von der Polizei. Zunächst habe sich der 34-Jährige mit zwei Ex-Kollegen getroffen, die ihn dann zu dem ehemaligen Vorgesetzten und einem weiteren früheren Mitarbeiter in die Rosensteinstraße im Stuttgarter Norden führten. Dort sollen die vier Männer auf den 34-Jährigen eingeschlagen und ihn getreten haben. Erst als ein Anwohner aus einem Gebäude schrie, ließen die Angreifer von ihrem Opfer ab und flüchteten. Der Mann wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht Zeugen.