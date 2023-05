An diesem Wochenende wird die A81 zwischen Sindelfingen-Ost und Böblingen in Fahrtrichtung Singen wegen Bauarbeiten voll gesperrt. Die Sperrung beginnt am Freitagabend.

Im Rahmen der Bauarbeiten zur A81-Erweiterung wird die Autobahn zwischen Sindelfingen-Ost und Böblingen-Hulb am zweiten Maiwochenende in Richtung Singen voll gesperrt. Zwischen den beiden Anschlussstellen soll die A81 überdeckelt werden. Dazu werden die Fahrbahnen in südlicher Richtung verlegt. Sperrung zwischen Freitagabend und Montagmorgen Am Freitagabend beginnt die Vollsperrung um 20 Uhr und dauert bis Montagmorgen um 5 Uhr. Die Umleitungen für den Autobahnverkehr und auch den örtlichen Verkehr sind ausgeschildert. Die A81 bleibt in Fahrtrichtung Stuttgart offen. Dort war der Verkehr bereits im Oktober 2022 vorübergehend umgeleitet worden.